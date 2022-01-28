خطيب طهران: منظمة التعاون الاسلامي تلتزم الصمت حيال قتل الشعب اليمني

وقال آية الله خاتمي في خطبتي صلاة جمعة طهران اليوم: كارثة إنسانية تحدث في اليمن ، والتحالف العبري العربي يضرب اليمن باستمرار ، ومؤخرا استشهد 60 امرأة وطفل وجرح المئات، وانقطعت خدمة الإنترنت عنهم حتى لا تسمع صرخة مظلومية اليمن في العالم.



واضاف خاتمي: من المؤسف أن منظمات حقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي اختنقت ولا تتحدث ضد كل هذا هذه المجازر وقتل الابرياء.



وتابع قائلا: "أنصار الله" التي تدافع عن نفسها، قاموا بادانتها ولا ينددون بالظالمين والمعتدين، هذه هي حقوق الإنسان الخاصة بكم؟!



واردف امام جمعة طهران المؤقت: يجب أن تفكر البشرية في منظمات حقوق الإنسان الأخرى، الشيء الوحيد الذي لا تفكر فيه المجتمعات الحالية هو حقوق الإنسان.



واضاف: مما يدعو إلى الفخر، هو مقاومة الشعب اليمني، فقد أرادت السعودية الاستيلاء على اليمن في غضون أسبوعين، لكن مرت قرابة 8 سنوات منذ تصدى الشعب اليمني للعدو، وهذا الشعب يستحق التكريم والاحترام.



وأشار خاتمي كذلك إلى مسيرات المصلين بعد انتهاء صلاة الجمعة: وقال: إن مسيرتكم اليوم مسيرة تعاطف وحركة مرضية لله ومناهضة للعدو.