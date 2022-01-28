25 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة: إن نحو 25 ألف مصلٍّ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، مبينة أن شرطة الاحتلال أجرت عمليات تفتيش وفحص للبطاقات الشخصية، واحتجاز عدد منهم عند باب الساهرة، ما أعاق العشرات عن الوصول للأقصى.



وكان آلاف المواطنين أدوا صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى؛ تلبيةً لدعوات شبابية مقدسية لإعماره والرباط فيه.



وشهد المسجد الأقصى احتشاد آلاف المواطنين من القدس والضفة الغربية وداخل أراضي عام 1948، لأداء الصلاة رغم الأجواء الباردة والماطرة، لإيصال رسالة للاحتلال برفض مخططاته التهويدية التي ينفذها في الأقصى، وللتأكيد على إسلاميته وضرورة شد الرحال إليه.