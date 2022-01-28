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الجمعة 28 كانون الثاني 2022 ساعة 20:21

لقاء الاحزاب في لبنان: سلاح المقاومة قوة لبنان الرادعة للاطماع الصهيونية

لقاء الاحزاب في لبنان: سلاح المقاومة قوة لبنان الرادعة للاطماع الصهيونية
واعتبر اللقاء الليلة في بيان، أن ما ورد في ورقة المبادرة الكويتية لجهة القرار الدولي الأحادي 1559 وقضية سلاح المقاومة تفريط مجاني بسيادة لبنان واستقلاله الوطني لصالح دولة العدوان المحتلة لارضنا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقسم من بلدة الغجر، المستبيحة لأجوائنا والمتربصة بثرواتنا على اليابسة وفي البحر.

واكد اللقاء ان سلاح المقاومة كان ولم يزل قوة لبنان الرادعة للاطماع والمشاريع الصهيونية.. وان أي مس به نضعه في خانة التطاول اللفظي والمعنوي والمادي على كرامتنا الوطنية وطعنة نجلاء للشهداء وعظيم تضحيات شعبنا في سبيل تحرير الارض والانسان.
رقم : 976056
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