حماس تثمن جهود الجزائر لطرد الكيان من الاتحاد الإفريقي

وقال أبو زهري في تصريح صحفي، إن حماس تابعت عن كثب التحضيرات الجارية لانعقاد القمة الإفريقية المقبلة في العاصمة الأثيوبية، المزمع عقدها يوم الخامس من شباط/فبراير القادم، وما تخللها من نجاح مساعي دولة الجزائر الشقيقة، لإدراج ملف طرد الاحتلال من عضوية الاتحاد الإفريقي بصفة مراقب، على رأس لائحة الملفات التي ستناقش في القمة.



وشدد على أن هذه الخطوة تعبر عن أصالة الموقف الجزائري، وينظر إليها الشعب الفلسطيني بكل الاعتزاز والتقدير.



ودعا أبو زهري باقي الدول العربية الشقيقة والإفريقية الصديقة، للاستجابة لما تقوم به الجزائر من مساع مقدرة عالياً، وتنسيق المواقف معها، لتحقيق ذلك الهدف.



وأوضح أن موقف الجزائر يعبر عن روح الأمة العربية ومبادئ القارة الإفريقية، التي اشتركت مع الشعب الفلسطيني في نضال طويل يمتد عقودا من الزمن للتخلص من الاستعمار والاحتلال بمسمياته كافة. وأكد أبو زهري أن طرد الاحتلال الإسرائيلي من عضوية الاتحاد الإفريقي ينبغي أن يكون مطلبا لكل الدول المنضوية تحت لوائه.



ونوه بأن وجود الاحتلال في أي من مستويات الاتحاد يتعارض مع مبادئ القارة الإفريقية وإرثها التاريخي بالتخلص من أنظمة الفصل العنصري التي يمثلها اليوم الاحتلال الإسرائيلي بأبشع صوره.



وأشار أبو زهري إلى أن الاحتلال يهدف من الانخراط في الاتحاد الإفريقي إلى استغلال موارده وثرواته، وإذكاء نيران الحروب في القارة، لتسريع وزيادة صفقات السلاح الإسرائيلية.