ردود الافعال على استهداف مطار بغداد الدولي

ونشرت وسائل اعلام عراقية صورا لاثار القصف الصاروخي الذي تعرض له مطار بغداد، وأفاد مصدر أمني بأن الجناح المدني للمطار، تعرض لقصف صاروخي في تمام الساعة 4.30 صباحا بالتوقيت المحلي.



حيث سقطت في منطقة المدرج ومناطق قريبة من الجانب المدنين، وأضاف أن القصف أسفر عن أضرار بعدد من الطائرات نتيجة القصف الصاروخي.



وأثار استهداف المطار الذي تتواجد على ارضه قاعدة فيكتوريا الاميركية الجوية، والتي كانت تعرضت لاطلاق صواريخ اكثر من مرة، ردود افعال رسمية عراقية،حيث أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،ان استهداف المطار محاولة جديدة لتقويض سمعة العراق.



وووصف الكاظمي العملية بالإرهابية الغادرة وقال انها تأتي امتداداً لسلسلة من الاستهدافات بالصواريخ أو الطائرات المسيرة للمنشآت المدنية والعسكرية التابعة للدولة العراقية.



واوضح ان القوى الأمنية العراقية سيكون لها رد حاسم على هذا النوع من العمليات الخطيرة التي تقف خلفها أجندات لا تريد للعراق خيراً.



من جهته أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في تغريدة له ان استهداف مطار بغداد الدولي يمثل استهدافاً مباشراً لسيادة الدولة ومنشآتها ويشكّل تهديداً لسمعة العراق.



من جانبه ادان رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية،السيد عمار الحكيم، اليوم الجمعة، استهداف مطار بغداد الدولي بالصواريخ، ودعا لتحقيق فوري باستهداف البنى التحتية.



وقال الحكيم في تغريدة له "ندين ونستنكر إستهداف مطار بغداد الدولي بالصواريخ، ويجب التحقيق الفوري في هذه الأعمال التي تستهدف البنى التحتية للبلد ومنشآته المدنية لمعرفة مرتكبيها والأجندات التي تقف خلفهم والتي تسعى لزعزعة أمن وإستقرار العراق" مجددا مطالبته الجهات الأمنية بتكثيف الجهد الإستخباري لتأمين حياة المواطنين.



وبدوره عد الإطار التنسيقي في العراق، اليوم الجمعة، استهداف مطار بغداد الدولي، عملاً إرهابياً، فيما وجه رسالة إلى القوى الوطنية.



وذكر الإطار، في بيان تلقته ، أنه "يندد بأشد العبارات باستهداف مطار بغداد الدولي والمؤسسات الاخرى ويعتبرها عملا ارهابيا اجراميا يراد منها اثارة الفتنة وخلق الذرائع لتدخلات مدسوسة تريد الايقاع بين ابناء الوطن الواحد".



وأضاف البيان: "ومن هذا المنطلق يدعو الاطار التنسيقي جميع القوى الوطنية للتلاحم ورص الصفوف والابتعاد عن منهج الاقصاء والاستقواء بالخارج وذلك لتفويت الفرصة على اعداء الوطن للعبث بامنه وسيادته".



واستهداف المرافق المدنية العراقية ترفضه جميع المكونات السياسية العراقية التي تؤكد على سيادة الدولة وامنها وامن مؤسساتها المدنية.



بينما يرى العراقيون ان مقاومة التواجد الغربي والاميركي في بلادهم لا يمكن المساومة عليه، وهو حراك شرعي بما يتوافق مع قرار البرلمان العراقي قبل عامين والقاضي باخراج قوات الاحتلال الاميركي من العراق.



هذا وكشفت وثيقة سرّية عن نوايا واشنطن الحقيقية بعدم الانسحاب من العراق، إذ أكد نائب قائد قوّات التحالف الدولي الجنرال ريتشارد بيل، في اجتماع مع سفراء عرب وأجانب معتمَدين في بغداد، في أيلول من العام الماضي، أن لا انسحاب من العراق بعد نهاية عام2021 .



وأن البيان الذي يُجمل حصيلة الحوار الأميركي – العراقي الاستراتيجي المشترك بشأن الانسحاب تمّت صياغته بدقّة، وهو ما اكدته احزاب وقوى عراقية بأن جيش الاحتلال الاميركي موجود على الرغم من بروباغندا انسحابه المزعوم من العراق.