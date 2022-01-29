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السبت 29 كانون الثاني 2022 ساعة 09:22
استشهاد مواطن يمني في قصف العدوان على شدا بصعدة
وأوضح مصدر أمني يمني، أن العدوان السعودي استهدف مديرية شدا بالعديد من القذائف الصاروخية والمدفعية أدت إلى استشهاد مواطن وتضرر العديد من منازل ومزارع المواطنين.
مصدر :
موقع المسيرة
رقم :
976129
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