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السبت 29 كانون الثاني 2022 ساعة 09:52

إيران تدين استهداف مطار بغداد

إيران تدين استهداف مطار بغداد
وقال خطيب زاده في تصريح للصحفيين، إن “هذا النوع من الأعمال المشبوهة خلق حالة من عدم الأمن والاضطرابات في العراق، ومهد الطريق لمن يريد الشر وإثارة الفتن في العراق، كما أثر في الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين العراقيين”.

وأضاف المتحدث أن إيران “تدعم دائما إرساء الأمن في العراق والحفاظ عليه، إلى جانب تنمية البلاد ووحدتها مع انتشار الأمن في مختلف بقاعها، كما تدعم جهود الحكومة العراقية في إرساء الاستقرار بهذا البلد.”

وتعرض يوم أمس مطار بغداد لقصف صاروخي بستة صواريخ، ألحقت أضرارا بطائرتين وبمدرج المطار، والعثور على ثلاثة صواريخ أخرى غرب العاصمة.
رقم : 976138
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