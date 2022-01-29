نفتالي بينيت يعترف بعجزه في مواجهة سكان النقب

المسماري: خلايا"داعش" مدعومة من مجموعات في دول الجوار



وأشار "بينيت"، في مقابلات صحفية، إلى عدم قدرة الاحتلال على حكم المواطنين العرب في النقب، مهددا بإقامة "جدار حديدي" ضدهم.



وقال: "إنه في العشرين عاما الأخيرة فقدت "إسرائيل" بقدر كبير النقبَ، بسبب غباء الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة".



وأوضح أنه أوعز بتحريش المناطق التي يسكنها بدو النقب، رغم معارضتهم الشديدة، وإرسال مئات من قوات الاحتلال من أجل قمعهم.



وأشار بينيت إلى أن حكومته ستلجأ لإقامة جدار حديدي في حال عجزت عن بسط سيطرتها على السكان هناك، عادّاً وجودهم "تهديدا حقيقيا لإسرائيل".