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السبت 29 كانون الثاني 2022 ساعة 11:53

العدوان السعودي يشن 31 غارة جوية على المحافظات اليمنية

العدوان السعودي يشن 31 غارة جوية على المحافظات اليمنية
وأكد مصدر أمني يمني، أن طيران العدوان شن 14 غارة على مديرية الوادي و7 غارات على مديرية الجوبة وغارتين على مديرية رغوان في محافظة مأرب.

وأضاف المصدر أن طيران العدوان 3 غارات على مديرية خب والشعف بالجوف وغارتين على منطقة الجبلية في التحيتا بالحديدة وغارتين على مديرية ناطع بالبيضاء وغارة على الأجاشر قبالة نجران.

وفي الحديدة أوضح مصدر في غرفة ضباط الارتباط أن قوى العدوان ارتكبت أكثر من 100 خرق لاتفاق التهدئة بينها غارتين لطيران حربي على الجبلية وتحليق طائرات حربية وتجسسية في أجواء حيس والجبلية.

وأضاف المصدر أن من بين الخروق40 خرقا بقصف مدفعي و44 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.
رقم : 976155
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