برلماني ايراني : اميركا مخادعة وناكثة للعهود

في تصريح لمراسل وكالة فارس أكد النائب كودرزي على ان اميركا لايمكن الوثوق بها لغرض التفاوض ، وقال: ان الشخص العاقل لا يلدغ من جحر مرتين، فاميركا لا يمكن الوثوق بها فهي تمارس الخداع ونكث العهود.



واضاف: ان اميركا لا ترضى باقل من تدمير الشعب الايراني، وتسعى الى تغيير سلوكه ليتخلى عن جميع قيمه ومبادئه واستقلاله.



وتابع عضو مجلس الشورى الاسلامي: ان اميركا تبستم لنا حسب الظاهر لكنها في الخفاء عدو لدود وقديم للشعب الايراني.



وتابع كودرزي يقول: ان امريكا لديها نزعة جشعة وتريد السيطرة على موارد الشعب الايراني، واذا كان أحد يثق باميركا فان ذلك يعني اهدار الفرص وتوقف عجلة تقدم البلاد.



ومضى قائلا: من أجل فهم أميركا، لا نحتاج للعودة إلى العقود الماضية والعودة إلى ما قبل 10 سنوات و 20 سنة و50 سنة، لأنه في العامين أو الثلاثة أعوام الماضية، كان السلوك العدائي لاميركا تجاه الشعب الإيراني واضحا تماما.