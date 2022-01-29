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السبت 29 كانون الثاني 2022 ساعة 11:57

برلماني ايراني : اميركا مخادعة وناكثة للعهود

برلماني ايراني : اميركا مخادعة وناكثة للعهود
في تصريح لمراسل وكالة فارس أكد النائب كودرزي على ان اميركا لايمكن الوثوق بها لغرض التفاوض ، وقال: ان الشخص العاقل لا يلدغ من جحر مرتين، فاميركا لا يمكن الوثوق بها فهي تمارس الخداع ونكث العهود.

واضاف: ان اميركا لا ترضى باقل من تدمير الشعب الايراني، وتسعى الى تغيير سلوكه ليتخلى عن جميع قيمه ومبادئه واستقلاله.

وتابع عضو مجلس الشورى الاسلامي: ان اميركا تبستم لنا حسب الظاهر لكنها في الخفاء عدو لدود وقديم للشعب الايراني.

وتابع كودرزي يقول: ان امريكا لديها نزعة جشعة وتريد السيطرة على موارد الشعب الايراني، واذا كان أحد يثق باميركا فان ذلك يعني اهدار الفرص وتوقف عجلة تقدم البلاد.

ومضى قائلا: من أجل فهم أميركا، لا نحتاج للعودة إلى العقود الماضية والعودة إلى ما قبل 10 سنوات و 20 سنة و50 سنة، لأنه في العامين أو الثلاثة أعوام الماضية، كان السلوك العدائي لاميركا تجاه الشعب الإيراني واضحا تماما.
رقم : 976157
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