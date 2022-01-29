الإعلام الحربي اليمني: تحرير معسكر طيبة في الجوف

سيبث الإعلام الحربي اليمني ملحقاً إخبارياً حول تحرير الجيش واللجان لمعسكر "طيبة" وسلسلة تلال الرَّبعة في الأجاشر الحدودية ومواقع وتلال عدة في جبهة الظُّهْرَة في مديرية خَبْ والشَّعْف الحدودية مع نجران السعودية عند الـ 3:00 مساءً بتوقيت صنعاء.



ويعتبر معسكر "طيبة" مركزاً رئيساً لعمليات المحور الشمالي في المنطقة العسكرية السادسة التابعة لقوات المستقيل منصور هادي والمدعومة سعودياً ويضمّ مقار ثلاثة ألوية من حرس الحدود.



وتمكنت القوات المسلحة اليمنية من تحرير سلسلة تلال الربعة ومعسكر طيبة الاسم الاستراتيجي وسلسلة تلال القذاميل وتلال القهرة والحوار والرّملية السوداء وسلسلة جبال الأمهور.



وسيطرت القوات المسلحة اليمنية على مساحات واسعة في جبهة الأجاشر الحدودية مع نجران في عملية عسكرية واسعة، حررت من خلالها مساحة تقدر بـ163 كليو متراً مربعاً في صحراء الأجاشر الحدودية.



كما اغتنم الجيش واللجان عدد كبير من الأسلحة والمدرعات والآليات العسكرية، وأطاح بعددٍ من القوات التابعة للتحالف السعودي، وقد حاولت قوات التحالف الزحف لاستعادة ما خسرته لكن القوات المسلحة اليمنية تمكنت من صدّ تلك الزحوفات المسنودة بغارات جوية مكثفة.