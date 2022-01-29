النفط الايرانية: المبيعات زادت 40 بالمئة بدون الاتفاق النووي

وبيّن " محسن خجسته مهر" في مقابلة مع صحيفة " ايران " نشرت اليوم السبت، أن بالشهور الثلاثة الماضية ازدادت المبيعات 40 بالمئة، فيما تضاعفت مبيعات مكثفات الغاز عدة مرات.



وحول مزاعم أن الانفراجة في مبيعات النفط تعود لتساهل أميركي شدد المدير التنفيذي أن هذا الكلام يجافي المنطق السائد والوقائع على الارض وأن هذا الوضع (المبيعات) حصيلة جهود تبذل ليل نهار في مجال التسويق.



ولفت الى أن بعد مرور 6 شهور من استلام الحكومة الجديدة مهامها، تُشهد آثار وعلائم تحسن في صناعة النفط بحيث زادت صادرات النفط والايرادات وتم تفعيل المشاريع المتوقفة ويجرى العمل لصياغة برنامج يستهدف ترقية مستوى هذه الصناعة.