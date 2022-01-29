الصفحة الرئيسية
0
السبت 29 كانون الثاني 2022 ساعة 16:35

مقتل 14 متظاهرا ' شرق تشاد ' إثر صدامات عرقية

مقتل 14 متظاهرا
وسقط القتلى في أبيشي، عاصمة ولاية وداي، إثر تظاهرة نظمها أفراد من عرقية الودّايين احتجاجا على استخدام مقر مخصص تقليديا لزعيم إثنيتهم لتنصيب مسؤول منتخب من العرقية العربية.

وبحسب منظمتين للدفاع عن حقوق الإنسان فإن بعض القتلى سقطوا يوم الاثنين الماضي على أيدي الشرطة، والبعض الآخر في اليوم التالي خلال تشييع قتلى اليوم الأول.

من جهته قال مسؤول حكومي لوكالة "فرانس برس" طالبا عدم الكشف عن هويته: "سقط 14 قتيلا من المتظاهرين و 64 جريحا"، رافضا تحديد الجهة المسؤولة عن مقتلهم وإصابتهم.

وأضاف: أن "الوضع هادئ منذ الخميس ومنسوب التوتر انخفض".

من جهته قال مصدر طبي لوكالة "فرانس برس": إن "هذه الأحداث أسفرت عن سقوط 11 قتيلا و60 جريحا".

واتهمت "المعاهدة التشادية للدفاع عن حقوق الإنسان" في بيان "قوات الدفاع والأمن باستخدام أسلحة حربية بطريقة مفرطة ضد متظاهرين عزل"، مؤكدة: سقوط "قتلى وجرحى" لم تحدد عددهم.

بدورها قالت "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان": إن "قوات الأمن وفي محاولتها تفريق المتظاهرين استخدمت الذخيرة الحية، مما تسبب بمقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 35 آخرين بجروح"، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة تتعلق بضحايا اليوم الأول فحسب.

واندلعت الصدامات إثر تظاهرة نظمها الاثنين أفراد من إثنية الودان احتجاجا على المكان الذي اختير لإقامة حفل في 29 يناير لـ"تنصيب" مسؤول محلي ينتمي إلى القومية العربية.

وقال مسؤول محلي منتخب ل"فرانس برس" طالبا عدم نشر اسمه: إن المتظاهرين رفضوا السماح بإقامة الحفل في القصر الملكي السابق كما في ميدان الاستقلال نظرا إلى أن هذين المكانين مخصصان تقليديا لسلطان الودّايين.

وأكدت هذه الرواية: "المعاهدة التشادية للدفاع عن حقوق الإنسان".
مصدر : وكالات
رقم : 976190
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
برلماني ايراني : اميركا مخادعة وناكثة للعهود
برلماني ايراني : اميركا مخادعة وناكثة للعهود
تحذيرات يمنية قوية لأبوظبي.. العين بالعين والبادئ اظلم
تحذيرات يمنية قوية لأبوظبي.. العين بالعين والبادئ اظلم
29 كانون الثاني 2022
انسحاب العمالقة من مأرب الى شبوة.. هل اختارت الامارات التهدئة؟
انسحاب العمالقة من مأرب الى شبوة.. هل اختارت الامارات التهدئة؟
29 كانون الثاني 2022
هل دخلت مفاوضات فيينا مرحلة القرار السياسي؟
هل دخلت مفاوضات فيينا مرحلة القرار السياسي؟
29 كانون الثاني 2022
"إسرائيل" ومنهج الاعتقال التعسفيّ.. النتائج والحلول؟
"إسرائيل" ومنهج الاعتقال التعسفيّ.. النتائج والحلول؟
28 كانون الثاني 2022
الرياض - بغداد: الربط الكهربائيّ مطيّةً للنفوذ السياسي
الرياض - بغداد: الربط الكهربائيّ مطيّةً للنفوذ السياسي
28 كانون الثاني 2022
عندما تذهب مكانة واعتبار الامارات أدراج الرياح
عندما تذهب مكانة واعتبار الامارات أدراج الرياح
28 كانون الثاني 2022
الضفة الغربية على عتبة الانفجار
الضفة الغربية على عتبة الانفجار
28 كانون الثاني 2022
المغرب والحساسية تجاه الصحراء الغربية
المغرب والحساسية تجاه الصحراء الغربية
28 كانون الثاني 2022
إقامة مراسم أربعين الشهيد حسن ايرلو سفير ايران لدى صنعاء
إقامة مراسم أربعين الشهيد حسن ايرلو سفير ايران لدى صنعاء
27 كانون الثاني 2022
وفاة الشيخ زايد وبداية طموحات حكام الإمارات الجدد
وفاة الشيخ زايد وبداية طموحات حكام الإمارات الجدد
27 كانون الثاني 2022
الاعتراف الذي تم الكشف عنه بعد "كذبة الإمارات الكبرى" حول القوة الصاروخية لليمن
الاعتراف الذي تم الكشف عنه بعد "كذبة الإمارات الكبرى" حول القوة الصاروخية لليمن
27 كانون الثاني 2022
أهداف وآفاق محادثات وفد طالبان في أوروبا
أهداف وآفاق محادثات وفد طالبان في أوروبا
27 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تحذيرات يمنية قوية لأبوظبي.. العين بالعين والبادئ اظلم
"إسرائيل" ومنهج الاعتقال التعسفيّ.. النتائج والحلول؟
الرياض - بغداد: الربط الكهربائيّ مطيّةً للنفوذ السياسي
عندما تذهب مكانة واعتبار الامارات أدراج الرياح