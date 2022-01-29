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السبت 29 كانون الثاني 2022 ساعة 16:40

دعوة لمشاركة في مظاهرة بالقدس غدًا الأحد تضامنًا مع النقب

دعوة لمشاركة في مظاهرة بالقدس غدًا الأحد تضامنًا مع النقب
وشدّدّ البيان، على أنّ المظاهرة تجري بدعوة من لجنة المتابعة العليا، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ولجنة التوجيه لعليا لعرب النقب.

ومضى البيان قائلاً : ”تجري استعدادات واسعة في مختلف المناطق، للمشاركة في المظاهرة، وقد وضع طاقم سكرتيري مركبات لجنة المتابعة في اجتماعه مساء يوم الأربعاء، الترتيبات وتقسيم المهام، لضمان حافلات نقل تظاهرين، وأيضا ترتيبات لمظاهرة. وتوجه الطاقم إلى كافة اللجان المحلية والأحزاب والسلطات المحلية العربية، للمشاركة في التجنيد، وضمان حافلات لنقل المشاركة”، على حدّ تعبيره.

وتأتي هذه المظاهرة، أوضح بيان المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل، ضمن سلسلة خطوات كفاحية، أقرتها لجنة المتابعة في اجتماعها الطارئ الذي عقدته يوم السبت الماضي في النقب، بالتنسيق مع لجنة التوجيه العليا، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.
مصدر : وكالات
رقم : 976193
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