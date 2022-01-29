الصفحة الرئيسية
0
السبت 29 كانون الثاني 2022 ساعة 19:03

اتصال بين 'تبون وماكرون' ينهي القطيعة السياسية ولقاء مرتقب في بروكسل

اتصال بين
هذا الإتصال هو الأول منذ أزمة تصريحات ماكرون الحادة ضد الجزائر، والتي نتج عنها وقف الاتصالات الدبلوماسية واستدعاء الجزائر سفيرها من باريس في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم: أن الرئيس تبون تلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي، وأفاد البيان: "تطرق الطرفان إلى العلاقات الثنائية، وبالمناسبة جدّد الرئيس الفرنسي الدعوة، للسيد الرئيس، لحضور القمة الأفريقية الأوروبية، التي تحتضنها العاصمة البلجيكية بروكسل. كما بحث الرئيسان، خلال هذا الاتصال، آفاق انعقاد اللجنة القطاعية العليا المشتركة بين الحكومتين".

وتفسّر المكالمة بين الرئيسين، وجود مشروع لعقد قمة بين ماكرون وتبون على هامش القمة في بروكسل، ورغبة ماكرون بمشاركة تبون في القمة الأوروبية الأفريقية لعقد اللقاء، بهدف إنهاء كامل لتداعيات الأزمة الدبلوماسية التي نتجت عن التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها ماكرون ضد الجزائر. ويساعد مكان انعقاد القمة على عقد لقاء بين ماكرون وتبون، بحيث يرفع الحرج عن الطرفين ولا يظهر أن أيا منهما قدم تنازلات سياسية.

هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها اتصال بين الرئيس الجزائري ونظيره الفرنسي، منذ الأزمة الدبلوماسية واستدعاء الجزائر لسفيرها من باريس، وإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، ورفض الرئيس تبون المشاركة في مؤتمر باريس حول ليبيا، وأوفد بدلا عنه وزير الخارجية رمطان لعمامرة، كما أعلن ماكرون أن الرئيس يرفض الرد على اتصالات هاتفية.

وحدثت لاحقا تهدئة نسبية للأزمة، بعد تصريحات اعتذر فيها ماكرون عن تصريحاته السابقة، التي شككك خلالها في وجود كيان للأمة الجزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، حيث أكد احترامه للجزائر وللسيادة الجزائرية وعدم التدخل في قضاياها الداخلية، تبعتها زيارة قام بها وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان إلى الجزائر في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول المنقضي.

وقال لودريان خلال الزيارة: إنه "نقل رسالة سياسية إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بشأن رغبة فرنسا في إنهاء الأزمة الدبلوماسية الحادة بين البلدين والعمل من أجل إذابة الجليد وسوء التفاهم الحاصل بين البلدين وإطلاق حوار فعلي بيننا كشركاء".

وفي الخامس من يناير الجاري أعلنت الجزائر عودة سفيرها لدى فرنسا محمد عنتر داود إلى باريس بعد أكثر من ثلاثة أشهر من قرار استدعائه للتشاور.
مصدر : وكالات
رقم : 976199
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
برلماني ايراني : اميركا مخادعة وناكثة للعهود
برلماني ايراني : اميركا مخادعة وناكثة للعهود
تحذيرات يمنية قوية لأبوظبي.. العين بالعين والبادئ اظلم
تحذيرات يمنية قوية لأبوظبي.. العين بالعين والبادئ اظلم
29 كانون الثاني 2022
انسحاب العمالقة من مأرب الى شبوة.. هل اختارت الامارات التهدئة؟
انسحاب العمالقة من مأرب الى شبوة.. هل اختارت الامارات التهدئة؟
29 كانون الثاني 2022
هل دخلت مفاوضات فيينا مرحلة القرار السياسي؟
هل دخلت مفاوضات فيينا مرحلة القرار السياسي؟
29 كانون الثاني 2022
"إسرائيل" ومنهج الاعتقال التعسفيّ.. النتائج والحلول؟
"إسرائيل" ومنهج الاعتقال التعسفيّ.. النتائج والحلول؟
28 كانون الثاني 2022
الرياض - بغداد: الربط الكهربائيّ مطيّةً للنفوذ السياسي
الرياض - بغداد: الربط الكهربائيّ مطيّةً للنفوذ السياسي
28 كانون الثاني 2022
عندما تذهب مكانة واعتبار الامارات أدراج الرياح
عندما تذهب مكانة واعتبار الامارات أدراج الرياح
28 كانون الثاني 2022
الضفة الغربية على عتبة الانفجار
الضفة الغربية على عتبة الانفجار
28 كانون الثاني 2022
المغرب والحساسية تجاه الصحراء الغربية
المغرب والحساسية تجاه الصحراء الغربية
28 كانون الثاني 2022
إقامة مراسم أربعين الشهيد حسن ايرلو سفير ايران لدى صنعاء
إقامة مراسم أربعين الشهيد حسن ايرلو سفير ايران لدى صنعاء
27 كانون الثاني 2022
وفاة الشيخ زايد وبداية طموحات حكام الإمارات الجدد
وفاة الشيخ زايد وبداية طموحات حكام الإمارات الجدد
27 كانون الثاني 2022
الاعتراف الذي تم الكشف عنه بعد "كذبة الإمارات الكبرى" حول القوة الصاروخية لليمن
الاعتراف الذي تم الكشف عنه بعد "كذبة الإمارات الكبرى" حول القوة الصاروخية لليمن
27 كانون الثاني 2022
أهداف وآفاق محادثات وفد طالبان في أوروبا
أهداف وآفاق محادثات وفد طالبان في أوروبا
27 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تحذيرات يمنية قوية لأبوظبي.. العين بالعين والبادئ اظلم
"إسرائيل" ومنهج الاعتقال التعسفيّ.. النتائج والحلول؟
الرياض - بغداد: الربط الكهربائيّ مطيّةً للنفوذ السياسي
عندما تذهب مكانة واعتبار الامارات أدراج الرياح