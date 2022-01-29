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السبت 29 كانون الثاني 2022 ساعة 19:08

كارثة انسانية تهدد أطفال اليمن

كذلك الحال في هذا المستشفى الذي كان يستقبل الاف المرضى من النساء والاطفال على مدار الساعة، لكنه قد يضطر الى تقليص تقديم خدماته لعدم توفر مادة الديزل لتوليد الكهرباء ..

وفي هذا الصدد اطلقت وزارة الصحة اليمنية نداء استغاثة واشارت في بيانات متعددة الى ان احتجاز سفن النفط في البحر ومنعها من الدخول سيؤدي الى خروج الكثير من المستشفيات والمراكز الطبية عن الخدمة وسيعرض حياة عشرات الالاف من المرضى والمواطنين لخطر الموت المحقق..

العاصمة صنعاء والمحافظات الاخرى لا تزال تعيش ازمة خانقة فالسيارات تصطف في طوابير طويلة امام محطات الوقود المتوقفة.

ومن جهته أنذر المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية عمار الأضرعي إن الوضع الحالي بكارثة إنسانية خلال الأيام القليلة القادمة بسبب نفاد مخزونها النفطي.

وقال الأضرعي : خاطبنا الأمم المتحدة عدة مرات، والسفينة المحتجزة أخيرا تتبع منظمة الأغذية العالمية ومن المفترض أن تتحرك خلال الساعات القادمة ، ونحن نغطي حاجة ما يقارب 77% من سكان اليمن من الوقود، واحتجاز السفن النفطية تهديد إضافي لهؤلاء .

وأشار إلى أن 25 مليون مواطن يمني يعانون من أزمة الوقود سواء في المناطق المحررة أو المحتلة، ونحن لدينا قدرة تأمين حاجة كل الشعب اليمني بشرط فتح ميناء الحديدة بشكل كامل .

وأكد المدير التنفيذي لشركة النفط عمار الأضرعي أن الأمم المتحدة تتنصل بشكل متعمد عن مسؤولياتها تجاه شعبنا وخاطبناهم عدة مرات ولم نتلقَ جوابا ، مشيراً إلى ان الجهات الأممية تذر الرماد في العيون ولا بوادر للإفراج عن السفن المحتجزة مع أنها حصلت على التصاريح الأممية ويجب الإفراج عنها بشكل كامل.

من جهة اخرى، قال مدير مركز الغسيل الكلوي بهيئة مستشفى ذمار العام الدكتور محمد رقبان،” إن نفاذ مخزون الوقود يهدد حياة 413 مريض من مرضى الفشل الكلوي”.

وأكد الدكتور رقبان أن نفاذ الوقود قد يتسبب بالموت الجماعي لمرضى الغسيل الكلوي الذين لا يحتمل بقائهم على قيد الحياة بسبب توقف أجهزة الغسيل الكلوي ودخولهم بمضاعفات صحية كارثية.

وأوضح أن عدم سماح التحالف بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة تهديد حقيقي بتوقف الخدمات المقدمة للمرضى اليمنيين في كافة المحافظات.

واطلق الدكتور رقبان استغاثة عاجلة باسم مرضى الغسيل الكلوي لتزويد المركز بالوقود والمحاليل والمستلزمات الطبية اللازمة لإنقاذ حياة المرضى، محملا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية المسؤولية الكاملة.

محذراً من كارثة صحية وشيكة خلال الأيام القادمة جراء منع دخول سفن المشتقات النفطية، معتبرا ممارسات العدوان غير الأخلاقية والإنسانية هدفها مضاعفة معاناة المرضى والوفيات.

تداعيات الكارثة التي قد تصيب القطاعات الخدمية، الناتجة عن استمرار القرصنة على تسع سفن نفطية من قبل تحالف العدوان، لم يقابلها اي تحرك جاد وملموس من الامم المتحدة على الرغم من الوقفات الاحتجاجية المطالبة بالضغط للسماح بدخول السفن ..

وتعد انتهاكات دول العدوان المتمثلة بتشديد الحصار ومنع دخول سفن الوقود والغذاء، حربا اقتصادية يشنها تحالف العداون على اليمنيين ..

 
رقم : 976203
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