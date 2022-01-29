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السبت 29 كانون الثاني 2022 ساعة 19:36

صنعاء تثمن تضامن أحرار العالم إزاء معاناة الشعب اليمني

صنعاء تثمن تضامن أحرار العالم إزاء معاناة الشعب اليمني
واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان ، تضامن ودعم أحرار العالم للشعب اليمني عزّز من صموده وإيمانه بسيادة مبادئ الحرية والإنسانية، رغم نزعة الإجرام والوحشية التي تمارسها القوى العدائية الدولية، وأدواتها المحلية والإقليمية.

وأكدت أن جرائم العدوان لن تمر دون عقاب.. لافتة إلى تمسك اليمنيين بحقهم الفطري والمشروع في حماية أنفسهم، والدفاع عن سيادة واستقلال بلدهم.

وقال البيان: “إن أية إدانات سلبية تُعد أصغر وأدنى من أن تنال من حق اليمنيين المشروع في الدفاع عن النفس، وتعتبرها مواقف غير مسؤولة لا تمثل سوى حافز يفاقم من معاناة وأوجاع الشعب اليمني، ويشجّع الطرف المعتدي على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات، كما ويعيق جهود السلام، إضافةً إلى أنه يمثل عنصراً رئيسياً في إطالة أمد الحرب”.
رقم : 976207
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