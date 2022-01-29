بلاسخارت تؤكد للكاظمي أهمية انتهاج الحوار سبيلاً لحل الخلافات

وجرى خلال اللقاء بحسب بيان لمكتب الكاظمي "بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية ومستجداتها، وكذلك البحث في سير التعاون والتنسيق بين العراق ومنظمة الأمم المتحدة، وسبل دعم البرامج التي تضطلع بها المنظمة الدولية في العراق".



وجدّد الكاظمي خلال اللقاء "حرص العراق على توطيد علاقاته الإقليمية والدولية بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، وإرساء أسباب التنمية المستدامة لمصلحة الشعب العراقي والشعوب الشقيقة والصديقة المحبّة للسلام". من جانبها أكدت بلاسخارت، "موقف المجتمع الدولي الداعم للعراق إزاء التحديات الراهنة، واهمية انتهاج الحوار سبيلا لحل الخلافات" حسبما افاد موقع شفق نيوز.