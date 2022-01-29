لبنان يدين استهداف مطار بغداد الدولي بقصف صاروخي

وعبرت الوزارة اليوم السبت في بيان عن تضامن لبنان مع ​العراق​ الشقيق حكومة وشعبا في مواجهة الاعتداءات المتكررة التي طالته مؤخرا، وترجو له كل الخير والاستقرار والتقدم.