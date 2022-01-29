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السبت 29 كانون الثاني 2022 ساعة 19:38
لبنان يدين استهداف مطار بغداد الدولي بقصف صاروخي
وعبرت الوزارة اليوم السبت في بيان عن تضامن لبنان مع العراق الشقيق حكومة وشعبا في مواجهة الاعتداءات المتكررة التي طالته مؤخرا، وترجو له كل الخير والاستقرار والتقدم.
مصدر :
موقع المنار
رقم :
976210
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