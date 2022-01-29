وزير الاعلام اللبناني: لا ضرائب جديدة في مشروع الموازنة

وفي خامس جلسة تعقدها الحكومة اليوم السبت لمناقشة مشروع موازنة العام الجاري، قرّر مجلس الوزراء تعليق المادة 13 المتعلقة بسلفة الكهرباء لمزيد من الدرس، وطلب من وزير الطاقة والمياه وليد فياض تقديم مبرّرات للسلفة.



وعقب الجلسة الخامسة، أوضح لحلبي أن موضوع الكهرباء لاهب في البلد، وما يُطلب هو فقط معرفة المزيد من التفاصيل في ما يخص ملف الكهرباء.



وأكّد الحلبي أن الحكومة حريصة على عدم إرهاق المواطنين، مشيرًا إلى أن كل التفاصيل لا تزال قيد النقاش وكل الضرائب هي على بساط النقاش ولا ضرائب جديدة.



ولفت الحلبي إلى أنّ المادتين 13 و15 ستُبحثان يوم الإثنين، بالإضافة إلى موضوع الدولار الجمركي والمساعدات الاجتماعية للقطاع العام.