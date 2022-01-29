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السبت 29 كانون الثاني 2022 ساعة 21:39

الخزعلي: الجميع يعلم ما تقوم به الإمارات من دور سيئ

الخزعلي: الجميع يعلم ما تقوم به الإمارات من دور سيئ
وقال في كلمة له إن "ما يجري من مخططات تريد السوء والشر للعراق"، واصفاً إياها "بالمخططات المخابراتية التي تقف خلفها بريطانيا". 

وأضاف أن "الجميع يعلم ما تقوم به الإمارات من دور سيء في المنطقة عامة والعراق تحديداً". 

وحول الوضع الداخلي في العراق قال الخزعلي أن "لا أحد يشك بإخلاص القوى السياسية العراقية  المتقاطعة حالياً، لكن هناك من يبذل الجهود بأساليب متعددة لإثارة الفتن بين الأطراف"، حسب تعبيره. 

وأشار الخزعلي إلى أنه من الواجب توحيد الكلمة لا تبادل الاتهامات بين الأطراف السياسية، لأن ذلك ليس من الحكمة في الوقت الراهن. 

وقال أن "الإطار التنسيقي حتى وإن صار الكتلة الأكبر لن يمضي بمفرده إدراكاً منه بالمشروع الخارجي، وأمامه خياران إما مشاركة كاملة في الحكومة وإما الانتقال للمعارضة". 

وحول استهداف المنطقة الخضراء الأخير لفت الخزعلي أنه ليس لفصائل المقاومة أي علاقة بالاستهداف الذي شهدته هذه المنطقة. 

وكان الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق"، قد أكد على "رفض استهداف البعثات الدبلوماسية والمطارات في العراق، بعدما أفاد مصدر أمني عراقي بتعرض قاعدة فيكتوريا العسكرية في مطار بغداد لعددٍ من الصواريخ.

وأكّد المصدر أن "مطار بغداد الدولي تعرّض صباح اليوم (الجمعة) لقصف بما لا يقل عن 6 صواريخ في منطقة المدرج، وتضررت طائرة متروكة من القصف ".

وأمس الجمعة،’أعلن مسؤول المكتب الأمني في كتائب حزب الله، أبو علي العسكري، أنَّ "سياسة خلط الأوراق، وآخرها استهداف مطار بغداد، لن تُجدي نفعاً".

وأضاف العسكري أنَّ "على قادة الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي كشف المرتزقة الذين قاموا بقصف المطار، ومن يقف خلفهم"، مشيراً إلى أنَّ "الأعمال العدائية المتكررة ضد الأجهزة الأمنية تقف خلفها قياداتٌ كبيرةٌ في الحكومة".

من جهته، دان الإطار التنسيقي في العراق استهداف مطار بغداد، واعتبره "عملاً إرهابياً يراد منه إثارة الفتنة"، داعياً جميع القوى الوطنية إلى "التلاحم والابتعاد عن منهج الإقصاء والاستقواء بالخارج".

 
مصدر : وكالات
رقم : 976233
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