صحة غزة: الاحتلال يواصل منع دخول الأجهزة الطبية إلى القطاع

وحذر مدير وحدة التصوير الطبي في الوزارة إبراهيم عباس، في تصريح صحفي، من تأثير ذلك على الاستعدادات المطلوبة لمواجهة الحالة الوبائية المتصاعدة هناك.



وعدَّ استمرار الاحتلال منع إدخال المعدات الطبية الضرورية بأنه "انتهاك لحقوق المرضى العلاجية".



وأوضح أن استمرار منع دخول الأجهزة من شأنه أن "يؤثر على الاستعدادات المطلوبة لمواجهة الحالة الوبائية المتصاعدة بالقطاع، بعد اكتشاف متحور أوميكرون".



وكانت الصحة الفلسطينية، حذرت، الأسبوع الماضي، من خطورة الوضع الصحي في قطاع غزة، بعد أن تبيّن أن 70 في المائة من الحالات التي يتم فحصها مخبرياً بـ "كورونا"، يثبت إصابتها بمتحور "أوميكرون".



ويفرض الاحتلال الإسرائيلي، على قطاع غزة حصارًا مشددا منذ العام 2007، حيث يُغلق المعابر والمنافذ الحدودية كافة، التي تصله بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها جزئيًّا لدخول بعض البضائع والمسافرين.