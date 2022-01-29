مصادر عراقية: اعتقال أحد المتورطين بقصف مطار بغداد الدولي

وقالت المصادر إن "الأجهزة الاستخباراتية العراقية ألقت القبض على أكرم القيسي وهو أحد منفذي عملية قصف المطار الأخيرة".



وأشارت المصادر إلى أن "عملية القبض تمت من قبل جهاز المخابرات الوطني ووكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية".