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الأحد 30 كانون الثاني 2022 ساعة 13:00

السيد الخامنئي: العجلة الاقتصادية في إيران بحالة جيدة

السيد الخامنئي: العجلة الاقتصادية في إيران بحالة جيدة
وقال السيد الخامنئي خلال لقائه المنتجين والناشطين الاقتصاديين "هناك نوعان من المهام الرئيسية للمسؤولين:  أولاً، موضوع وضع خطة إستراتيجية للصناعة في البلاد بأكملها وخاصة بعض الصناعات، والثانية الإدارة المركزية والتوجيه".

وأضاف "لست موافقا على انخراط المسؤولين الحكوميين والجهات الحكومية في الأنشطة الاقتصادية، لكنني موافق على قيامهم بالتوجيه والإشراف والمساعدة".

وأشار السيد الخامنئي إلى أن "هدف الأعداء كان في هذه الحرب انهيار الاقتصاد الإيراني والأنهيار مقدمة من أجل تحريك الشعب ضد الجمهورية الإسلامية وخلق الفتن وتنفيذ نواياهم السياسية الخبيثة على هذا النحو".

وبين قائد الثورة الإسلامية في إيران "الصانعون والمنتجون هم الجيش الذي وقف بوجه الأعداء وناضل للحفاظ على اقتصاد البلاد".
وتابع "في رأيي لو كان المسؤولون الحكوميون أكثر دعمًا وأكثر تقديراً خلال هذه السنوات، لكنا فزنا بمزيد من الأوسمة، وكان وضعنا بالتأكيد أفضل مما هو عليه اليوم".
رقم : 976307
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