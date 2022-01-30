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الأحد 30 كانون الثاني 2022 ساعة 19:46

مظاهرة حاشدة بالقدس المحتلة تضامنا مع أهالي النقب

مظاهرة حاشدة بالقدس المحتلة تضامنا مع أهالي النقب
ورفع المشاركون في المظاهرة لافتات كتبت عليها شعارات ضد استمرار الاعتقالات وتجريف الأراضي ومصادرتها من قبل السلطات الإسرائيلية، ورددوا هتافات ضد الاعتقالات التي تنفذها الشرطة بحق الشبان والفتيات من النقب، وفق موقع "عرب48".

وقد نظمن تلك المظاهرة بدعوة من لجنة المتابعة العليا، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب.

وبحسب المصادر فقد ردد المتظاهرون: "ما بنحاف وما بنهاب.. إسرائيل دولة إرهاب"، وحملوا لافتات عليها شعارات بينها "حرية حرية لسجناء الحرية"، و"ما بنهاب المتاريس ولا دولة البوليس".

وجاءت المظاهرة، ضمن سلسلة خطوات "كفاحية"، أقرتها لجنة المتابعة في اجتماعها الطارئ الذي عقدته السبت قبل الماضي في النقب، بالتنسيق مع لجنة التوجيه العليا، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.

ووفي وقت سابق من يوم الجمعة الجمعة اعترف بينيت بعجز إسرائيل عن فرض سيطرتها على المواطنين العرب في النقب.

وقال بينيت في مقابلة مع صحيفة "معاريف" العبرية: "هناك مشكلة حقيقية خطيرة. في السنوات العشرين الماضية، فقدنا النقب إلى حد كبير بسبب حماقة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة".

وهدد بينيت بإقامة جدار حديدي في النقب، إذا عجزت حكومته عن بسط سيطرتها على سكانه البدو.

ويشهد النقب، منذ 11 كانون الثاني/ يناير الجاري، احتجاجات من السكان العرب على إقدام "الصندوق القومي اليهودي" على تجريف أراض مملوكة لهم وزراعتها توطئة لمصادرتها، إذ إنه مكلف من قبل الحكومة الإسرائيلية بتشجير تلك الأراضي، لذلك فهو يحظى بمساندة الشرطة الإسرائيلية في ما يقوم به.

وخلال الاحتجاجات، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية العشرات من سكان النقب.

ويقيم عشرات الآلاف من العرب البدو في عشرات البلدات التي لا تعترف بها تل أبيب؛ ما يحرم سكانها من الحصول على الماء والكهرباء والبنى التحتية والمدارس والعيادات الطبية.

وتأسس "الصندوق القومي اليهودي"، كمنظمة صهيونية غير ربحية، في العام 1901؛ بغرض جمع الأموال من اليهود في العالم لشراء أراض في فلسطين.
رقم : 976353
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