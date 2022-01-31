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الاثنين 31 كانون الثاني 2022 ساعة 09:27
في 6 شهور .. صادرات النفط الايراني تسجل 18.6 مليار دولار
وذكر التقرير أن صادرات النفط ( الخام – المشتقات – الغاز الطبيعي – مكثفات الغاز) نمت بنسبة 118 بالمئة على أساس سنوي.
وبيّن أن الصادرات غير النفطية 17.431 مليار دولار بنمو 50 بالمئة، ارتفاعا عن 11.572 مليار دولار المسجلة في الفترة المناظرة 2020.
مصدر :
نقلا عن العالم
رقم :
976428
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