في 6 شهور .. صادرات النفط الايراني تسجل 18.6 مليار دولار

وذكر التقرير أن صادرات النفط ( الخام – المشتقات – الغاز الطبيعي – مكثفات الغاز) نمت بنسبة 118 بالمئة على أساس سنوي.



وبيّن أن الصادرات غير النفطية 17.431 مليار دولار بنمو 50 بالمئة، ارتفاعا عن 11.572 مليار دولار المسجلة في الفترة المناظرة 2020.