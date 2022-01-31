اللواء الموشكي: أمريكا لا تهتم بإحلال السلام في اليمن

وأشار اللواء الموشكي خلال لقائه، نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "دانييلا كروسلاك"، للتوديع بعد انتهاء مهمتها في اليمن، إلى أن الشعب والقيادة سيواصلون نضالهم ومقاومتهم للغزاة المحتلين ومرتزقتهم حتى يتحقق لليمن الحرية والاستقلال مهما كان الثمن وعظمت التضحيات.



وأشاد بدور "كروسلاك" خلال فترة عملها في اليمن رغم العوائق والعراقيل التي وضعتها قوى العدوان ومرتزقتها أمام أي حلول في محافظة الحديدة، مذكرا بما ارتكبه الغزاة وعملاؤهم من جرائم ومجازر وحشية بحق المواطنين وليس آخرها مجزرة حي الاتصالات بالحديدة وقطع خدمة الإنترنت عن اليمن.



وحمّل اللواء الموشكي، المسؤولة الدولية، نقل وتوضيح ما يجري في اليمن من ظلم وعدوان غير مبرر تمارسه دول تحالف العدوان ومرتزقتها بحق أبناء الشعب اليمني وما تفرضه من حصار على الموانئ والمطارات ومنع دخول سفن المشتقات النفطية والدواء والغذاء.



من جانبها ثمنت نائبة رئيس البعثة، دور الفريق الوطني لإعادة الانتشار في الحديدة وتعامله بمسئولية تجاه كل القرارات الأممية، مؤكدة أنها ستكون شاهدا على كل ما جرى في اليمن وستعمل على نقل معاناة وهموم وتطلعات أبناء اليمن بما يوضح الحقيقة التي طالما غابت عن الكثير في مختلف دول العالم.