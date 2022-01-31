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الاثنين 31 كانون الثاني 2022 ساعة 11:19

أبو الغيط من الكويت: لم نناقشة عودة سوريا إلى الجامعة العربية

أبو الغيط من الكويت: لم نناقشة عودة سوريا إلى الجامعة العربية
وأضاف أبو الغيط، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في الكويت، قائلا: "موضوع عودة دولة لشغل مقعد أو دعوتها للمشاركة في قمة تسبقه مداولات ومشاورات وطرح مشروع قرار وأفكار ورؤية من الدول الأعضاء، وما المطلوب من الجانب السوري".

وأشار إلى أن "الملف السوري طرح خلال المباحثات التي جرت في الاجتماع التشاوري للوزراء العرب في الكويت، اليوم (امس الاحد)، إلى جانب نزاعات إقليمية أخرى، مثل الأزمتين اليمنية والليبية، لكن لم يتم التطرق لإعادة عضوية سوريا إلى الجامعة العربية".

وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة شدد في وقت سابق في العاشر من شهر تشرين الثانينوفمبر 2021، على أنه الأوان قد آن لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وأن كرسي سوريا يجب أن يعود إليها دون التدخل في سياساتها وفي من يحكمها، مؤكدا على أن بلاده لم توافق أصلا في تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية.
مصدر : وكالات
رقم : 976449
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