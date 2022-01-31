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الاثنين 31 كانون الثاني 2022 ساعة 11:20

الجزائر تتهم المغرب بارتكاب أعمال حرب في الصحراء الغربية

الجزائر تتهم المغرب بارتكاب أعمال حرب في الصحراء الغربية
وأكد المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي في وزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني أن السلطات المغربية “تقوم بأعمال حرب شرق الجدار الرملي وترتكب اغتيالات خارج القانون تستهدف مدنيين باستخدام أسلحة متطورة”.
وكان موقع إخباري صحراوي قريب من جبهة بوليساريو (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) نشر قبل أسبوع خبر استهداف طائرة مسيرة عائلة صحراوية بينما كانت تتنقل في سيارة مدنية، ما تسبب في مقتل رجل وجرح طفل.

وأكد هذه المعلومة لوكالة فرانس برس الخبير الأمني أكرم خريف من موقع “ميناديفونس” المتخصص في أخبار الأمن والدفاع.

وأضاف بلاني في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن المغرب “يخرق يوميا الاتفاقات العسكرية بين طرفي النزاع والتي أقرّها مجلس الأمن الدولي”.

وقام المبعوث الأممي الجديد للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا، منتصف الشهر، بأول زيارة للمنطقة بهدف “إعادة بعث المسار السياسي (لحل النزاع) الذي يواجه طريقا مسدودا” كما صرح.

وبعد جولة دي ميستورا التي قادته إلى المغرب ومخيمات الصحراويين ثم موريتانيا وأخيرا الجزائر، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المغرب وجبهة بوليساريو إلى إظهار “اهتمام أقوى لحل مشكلة” الصحراء الغربية و”ليس إلى الإبقاء فقط على عملية بلا نهاية وبدون أمل في الحل”.
مصدر : وكالات
رقم : 976450
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