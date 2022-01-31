القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عملية 'إعصار اليمن الثالثة' في العمق الاماراتي

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان اليوم الاثنين، أن عملية إعصار اليمن الثالثة ضربت أهدافا نوعية وهامة في إمارة أبوظبي بعدد من صواريخ ذوالفقار الباليستية، وأهدافا حساسة في إمارة دبي بعدد من طائرات صماد3.



وأشار أن الإمارات ستظل غير آمنة طالما استمرت أدوات العدو الإسرائيلي في أبوظبي ودبي في شن العدوان على شعبنا وبلدنا.



وحذر بيان القوات المسلحة مجددا، المواطنين والمقيمين والشركات في دويلة الإمارات بالابتعاد عن المقرات والمنشآت الحيوية كونها عرضة للاستهداف خلال الفترة المقبلة.



وأكد البيان أن القوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي وهي ترى الشعب اليمني يعاني من ويلات الحصار الخانق وترتكب في حقه المزيد من الجرائم.. لافتاً إلى أن القوات المسلحة مستمرة في الدفاع المشروع عن اليمن العزيز حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار والله على ما نقول شهيد.