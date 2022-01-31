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الاثنين 31 كانون الثاني 2022 ساعة 13:33

مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة

مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 8 مواطنين من محافظة أريحا وهم: معروف فهد، ومحمد أبو العسل، ومحمد السراديح، ومحمد بالو، وعمار شقبوعة، ومحمد مناصرة، وعدي أبو شرار وشقيقه قصي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان خلال اقتحامها مناطق متفرقة من محافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وداهمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله، واعتقلت المسعف زيد مطر زيد (26 عاما) بعد مداهمة منزله، كما اعتقلت الشاب مجدي أبو ظاهر (27 عاما).

وشهد المخيم انتشارا للجنود المشاة في أزقة وحارات المخيم.

وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان خلال اقتحامها قرية شقبا غرب المدينة وهم: قصي عوض المصري، إبراهيم محمد المصري، وفارس شلش، وذلك عقب اقتحام منازلهم ونقلوا إلى جهة مجهولة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد الونة وعبد التراب من جنين، وأحمد شلالدة من الخليل، ومحمد ربيع من القدس.
مصدر : وكالات
رقم : 976461
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