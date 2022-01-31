وذكرت "أوقاف القدس"، في بيان مقتضب، بأن "المستوطنين يرافقهم حاخامات، اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة (إحدى بوابات الأقصى في الجدار الغربي للمسجد)".



وأشارت إلى أن "المقتحمين أدّوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، واستمعوا إلى شروحات مزيفة من حاخاماتهم حول الهيكل المزعوم".



يُشار إلى أن عمليات الاقتحام اليومية للأقصى، تهدف إلى تكريس واقع جديد داخل المسجد، بالتقسيم "الزماني" من خلال الاقتحام اليومي على فترتين صباحية ومسائية، و"المكاني" باستهداف المنطقة الشرقية من المصلى المرواني وحتى مصلى باب الرحمة، وفق مسؤولين في "أوقاف القدس".



ومنذ احتلال مدينة القدس عام 1967، تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيح "باب المغاربة"، ومن خلاله تنفّذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين وقوات الاحتلال.