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الاثنين 31 كانون الثاني 2022 ساعة 15:14

الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 30 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية تعلن تسجيل 30 وفاة جديدة بكورونا
وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر الاثنين الى 132 الف و 454 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 28 الف و 995 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و373 الف و 174 شخصا.

وأضافت أن الف و 512 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس في وضع حرج ويتلقون العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و106 الفا و 442 شخصا لغاية الآن.
رقم : 976474
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