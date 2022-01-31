أخر التطورات في المحادثات النووية في فيينا

هذا ما اكده المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بان مفاوضات فيينا حققت تقدما ملحوظا في المجالات الاربعة ذات الصلة، خلال الاسابيع الثلاثة الاخيرة، موضحا بان التقدم كان اسرع في بعضها فيما كان متباطئا في بعضها الاخر بسبب تقاعس الطرف الاخر وعدم ابدائه المبادرة والابداع اللازم.



واضاف خطيب زادة ان سبب التقدم البطيء في المفاوضات هو تقاعس الطرف الاخر وعدم اعطائه الضمانات اللازمة و كذلك عدم ابدائه المبادرة فيما نوصيه بالعودة من عواصمه حاملا الابداع و المبادرة.



وحول تصريحات المسؤولين الغربيين، قال خطيب زادة: إذا استجابت الاطراف الاخری بفیینا لحقوق إيران الطبيعية ومطالبها المشروعة، فيمكننا التوصل إلى اتفاق دائم ذي مصداقية.



وتابع: ننتظر إعلان الولايات المتحدة قراراتها السياسية لمجموعة 4 + 1 وهناك قضايا في مجال الحظر لازالت عالقة يجب على الجانب الغربي اتخاذ قرار بشأنها مؤكدا على ضرورة اتخاذ الغرب إجراءات أساسية في مجال التحقق والضمانات والغاء الحظر.



ودعا الولايات المتحدة إلى الاستجابة لمطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اطار الاتفاق النووي مؤکدا اننا لا نقبل بأقل من الاتفاق.



فيما أكد مسؤولون أميركيون مطلعون على كواليس ما جرى في العاصمة المساوية أن المباحثات دخلت “مرحلتها النهائية”، حيث عاد المفاوضون إلى عواصمهم لتلقي التوجيهات السياسية بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها في الأيام المقبلة.



كما أوضحوا بحسب ما نقل موقع “بوليتيكو” أن الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان سيتم إحياء الاتفاق النووي، أو أن محادثات فيينا ستنهار تماماً.



إلى ذلك، أعرب مسؤول أميركي مطلع على الملف عن شعور الغرب “بالإلحاح لضيق الوقت”، مضيفاً “وصلنا إلى مرحلة نهائية، وبتنا في حاجة إلى قرارات سياسية بشأن أصعب القضايا”.





يذكر أن العديد من الدبلوماسيين الغربيين، لاسيما الأوروبيون المشاركون في المفاوضات التي انطلقت بجولتها الثامنة في ديسمبر الماضي، كانوا حذروا طهران من أن الوقت ينفد أمام إعادة إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترمب معيدة فرض العديد من العقوبات على السلطات الإيرانية.



كما أشاروا إلى أن منتصف الشهر القادم (فبراير 2022) قد يكون الموعد النهائي لمحاولة إحياء الاتفاق الذي قيّد البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات عن طهران.



كذلك أكدت الخارجية الأميركية قبل يومين أن المحادثات وصلت إلى المراحل الأخيرة.



يشار إلى أن مسألة العقوبات والضمانات من أبرز العقبات التي حالت حتى الساعة من التوصل لتوافق بين المجتمعين في العاصمة النمساوية، على مدى الجولات الثماني السابقة التي انطلقت في أبريل العام الماضي (2021) وتوقفت في يونيو، قبل أن تستأنف بعد أشهر على انتخاب الرئيس الإيراني الجديد.



وتزامنت مشاورات الوفود مع اتصالا بين الرئيسين، الإيراني إبراهيم رئيسي، والفرنسي إيمانويل ماكرون، شكّلت محادثات الغاء الحظر محوره، حيث شدد رئيسي على مطالب طهران المتمثلة بالغاء الحظر والتحقق منه ومنح ضمانة موثوقة للاتفاق المقبل في حين جدّد ماكرون قناعته بأن الحلّ الدبلوماسي ممكن وحتمي وذلك بعيد اعلانه أن ثمّة علامات تؤشّر إلى أن المحادثات يمكن أن تخرج بالنتيجة المرجوّة.