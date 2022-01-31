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الاثنين 31 كانون الثاني 2022 ساعة 19:57

رعد: واشنطن و’تل ابيب’ تنسقان لتخريب الدول التي لا تخضع لهما

رعد: واشنطن و’تل ابيب’ تنسقان لتخريب الدول التي لا تخضع لهما
وتابع: في كلمة له اليوم في جنوب لبنان إن "الدولة التي تريد أن تحمي سيادتها بدماء أبنائها ممنوعٌ عليها أن ترفع رأسها، والمطلوب أن تُذل وتخضع وأن تقف في الصف، معلنةً الولاء والخضوع والخنوع والالتزام بكلّ تعليمات الإدارة الأميركية، ومن ورائها العدو الصهيوني".

وأشار رعد إلى أنّ لبنان يعيش في "أزمة وحالة ضيق وضغط وحصار يُمنع فيها عنّا لقمة العيش"، معتبراً أنّ المؤسسات في البلاد "يتم هدمها"، و"ليس الهدف أن نجوع فقط... بل المطلوب أن يسحقنا الجوع ليسلِب منّا كرامتنا، فنقع مستسلمين أمام إرادة العدوّ"، ولذلك فإنّ من يستطيع أن يصمد في هذه المواجهة هو "صاحب القضية والالتزام والشرف والكرامة".

ورأى النائب رعد أنّ "ما جعل العدو ييأس منه في بلدنا لبنان، هو أنّ قسماً كبيراً من شعبه هم أهل شرف وإباء ومقاومة ووفاء، وأنّهم أهل إيمانٍ وتضحية وأهل عنفوان وشهامة، وأهل دين لا يُذلّون ولا يخضعون بل يتحملّون ويصبرون".

وأضاف متسائلاً: "ولماذا لا نصبر؟ فيما نحن نقضُّ مضاجع العدو رغم كل المحاولات التي يبذلها من أجل أن يسقطنا. فعندما هزمناه كنّا لوحدنا في هذه المنطقة، والآن أصبحنا محوراً ممتداً على طول هذه المنطقة. والآن يجب أن نفرض شروطنا".

وأردف رعد قائلاً: "إذا أرادوا هدم النظام المصرفي في لبنان فليهدموه، فهذا النظام لم نصنعه نحن، بل صنعته إرادات خارجية وراقبته وزارة الخزانة الأميركية، حيث لا يدخل فلسٌ إلى مصرف من مصارفنا إلا برقابة وزارة المال الأميركية".
رقم : 976512
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