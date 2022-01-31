الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 31 كانون الثاني 2022 ساعة 19:59

وزير الداخلية : التطوير السياحي سيفشل الشائعات السلبية ضد ايران

وزير الداخلية : التطوير السياحي سيفشل الشائعات السلبية ضد ايران
"وحيدي" ادلى بهذا التصريح، خلال زيارته التفقدية اليوم الاثنين، لمعرض التراث والسياحة والحرف اليدوية في طهران.

واكد وزير الداخلية، على تعزيز الهويات الثقافية في البلاد، قائلا : ان الثقافة تشكل الركيزة الاساسية في كافة دول العالم.

وذكر بان القوى الغربية وضعت ستراتيجياتها على غزو ثقافات الشعوب الاخرى؛ مبينا ان المفهوم الحقيقي لما يسمى بـ "القرية العالمية"، يكمن في هذا المخطط الرامي الى الترويج للثقافة الامريكية على حساب الموروث الثقافي لسائر البلدان ومن اجل القضاء على هوية شعوبها.

كما حذر وزير الداخلية، من ان "الانصياع الى النموذج الثقافي الذي تروج له الولايات المتحدة، سيعقبه استحواذ هذا البلد على شعوب الدول الاخرى".

وعودة الى موضوع التطوير السياحي، فقد اكد وزير الداخلية بان الصناعة السياحية تعد بمثابة وسيلة اعلام ضخمة قادرة على افشال محاولات الغرب لترويج مخطط "الايرانوفوبيا"، ومن جانب اخر فإن القطاع السياحي يدرّ ارباحا وفيرة في غضون فترة قصيرة، ويوفر فرص عمل واسعة في البلاد.

ودعا "وحيدي" مسؤولي قطاع السياحة والجهات المنضوية، ان يعيروا المزيد من الاهمية ويركزا على ترسيخ وتطوير صناعة السياحة في ايران.
رقم : 976515
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
طهران: الكيان الصهيوني وصمة عار على البشرية
طهران: الكيان الصهيوني وصمة عار على البشرية
القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عملية
القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عملية 'إعصار اليمن الثالثة' في العمق الاماراتي
31 كانون الثاني 2022
أنصار الله تهاجم عمق الأراضي الإماراتية
أنصار الله تهاجم عمق الأراضي الإماراتية
31 كانون الثاني 2022
هل انتهت صلاحية التعاون بين روسيا و‘‘اسرائيل‘‘ في سوريا؟
هل انتهت صلاحية التعاون بين روسيا و‘‘اسرائيل‘‘ في سوريا؟
31 كانون الثاني 2022
قائد الثورة الاسلامية يزور مرقد الامام الخميني (ره) وقبور الشهداء
قائد الثورة الاسلامية يزور مرقد الامام الخميني (ره) وقبور الشهداء
31 كانون الثاني 2022
النظام السعودي يعتقل أبرز وجوه الشيعة في المدينة المنورة
النظام السعودي يعتقل أبرز وجوه الشيعة في المدينة المنورة
31 كانون الثاني 2022
السيد الخامنئي: العجلة الاقتصادية في إيران بحالة جيدة
السيد الخامنئي: العجلة الاقتصادية في إيران بحالة جيدة
30 كانون الثاني 2022
برلماني ايراني : اميركا مخادعة وناكثة للعهود
برلماني ايراني : اميركا مخادعة وناكثة للعهود
29 كانون الثاني 2022
تحذيرات يمنية قوية لأبوظبي.. العين بالعين والبادئ اظلم
تحذيرات يمنية قوية لأبوظبي.. العين بالعين والبادئ اظلم
29 كانون الثاني 2022
انسحاب العمالقة من مأرب الى شبوة.. هل اختارت الامارات التهدئة؟
انسحاب العمالقة من مأرب الى شبوة.. هل اختارت الامارات التهدئة؟
29 كانون الثاني 2022
هل دخلت مفاوضات فيينا مرحلة القرار السياسي؟
هل دخلت مفاوضات فيينا مرحلة القرار السياسي؟
29 كانون الثاني 2022
"إسرائيل" ومنهج الاعتقال التعسفيّ.. النتائج والحلول؟
"إسرائيل" ومنهج الاعتقال التعسفيّ.. النتائج والحلول؟
28 كانون الثاني 2022
الرياض - بغداد: الربط الكهربائيّ مطيّةً للنفوذ السياسي
الرياض - بغداد: الربط الكهربائيّ مطيّةً للنفوذ السياسي
28 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل انتهت صلاحية التعاون بين روسيا و‘‘اسرائيل‘‘ في سوريا؟
تحذيرات يمنية قوية لأبوظبي.. العين بالعين والبادئ اظلم
"إسرائيل" ومنهج الاعتقال التعسفيّ.. النتائج والحلول؟
الرياض - بغداد: الربط الكهربائيّ مطيّةً للنفوذ السياسي