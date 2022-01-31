الاحتلال يجبر مقدسيين على هدم منزليهما قسراً

وذكرت مصادر فلسطينية، أنَّ بلدية الاحتلال بمدينة القدس، أجبرت الشقيقين داود ومحمود شقيرات، على هدم منزليهما في "جبل المكبر"، مشيرة إلى أنَّ مساحة كل منزل تبلغ نحو 80 مترًا مربعًا، وأنهما بُنيا عام 2012.



وأشارت إلى أنَّ عملية الهدم للمنزلين اللذين يسكنهما الشقيقان مع زوجتيهما وأطفالهما الثمانية، نفّذت رغم دفعهما نحو 100 ألف شيكل (نحو 32 ألف دولار) مخالفات بناء.



وقال الشقيقان، في تصريحات صحفية، إن بلدية الاحتلال لم تمنحهما ترخيصًا للبناء، واستمرت قضية منزليهما في محاكم الاحتلال حتى قضت أخيرًا بهدمهما إمّا قسرًا، أو أن تهدمهما بلدية الاحتلال مقابل غرامة مالية باهظة.



وكان أصحاب المنازل المهددة بالهدم في بلدة "جبل المكبر" وعشرات المتضامنين، نظّموا أمس وقفة أمام مبنى بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، احتجاجًا على "مجازر الهدم والتشريد" التي تنفذها البلدية.



يُشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، كثّف من نشاطاته الاستيطانية، عبر تصعيد عمليات هدم المنازل الفلسطينية، والتي طالت 317 منزلًا في أنحاء متفرقة من مدينة القدس المحتلة خلال عام 2021، بزعم "البناء غير المرخص"، وفق مصادر فلسطينية رسمية.



وتتشدد بلدية الاحتلال بالقدس في إصدار تراخيص البناء للفلسطينيين، كما تمنع البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق الخاضعة لسيطرتها بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها ضواحي القدس.