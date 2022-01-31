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الاثنين 31 كانون الثاني 2022 ساعة 20:04

"قسد" تكشف حصيلة هجوم سجن الصناعة بالحسكة

"قسد" تكشف حصيلة هجوم سجن الصناعة بالحسكة
وقالت متحدثة باسم "قسد"، في مؤتمر صحفي للإعلان عن السيطرة على السجن، إن هجوم تنظيم "داعش" الإرهابي على السجن أسفر عن مقتل 77 قتيلا من موظفي السجن، فضلا عن مقتل 40 مقاتلا، ومصرع 4 مدنيين، موضحة أن إجمالي الخسائر البشرية جراء الهجوم بلغ 121 قتيلا.

وأشارت المتحدثة إلى أن عدد القتلى والمفقودين في صفوف "داعش" خلال الهجوم على السجن بلغ 374، لافتة إلى أن هذا العدد يتضمن 223 مفقودا ويشمل عددا من المعتقلين الفارين من السجن.

واتهمت "قسد" "أطرافا ودولا في المنطقة" بدعم هجوم "داعش" على السجن، محملة تركيا مسؤولية هذا الهجوم وما خلفه من خسائر.

وكشفت مصادر خاصة لـ "سبوتنيك" عن نقل عدد من القياديين في تنظيم "داعش" معظمهم يحملون جنسيات عربية وبلجيكية وهولندية، من سجن الصناعة في الحسكة، باتجاه بادية دير الزور شرقي سوريا.

وقالت المصادر إن القوات الأمريكية استغلت حالة الفوضى والاشتباكات الحاصلة في محيط سجن " الصناعة" وحيي غويران والزهور بمدينة الحسكة، وقامت بنقل 750 إرهابيا من "داعش"، بينهم عدد كبير من قياديي الصف الأول في التنظيم الإرهابي ممن يحملون جنسيات أجنبية.

وأوضحت المصادر أن المعلومات تؤكد أن عددا كبيرا من قياديي "داعش"، فروا بشكل منسق من (سجن الصناعة) خلال الساعات الأولى من استيلاء التنظيم الإرهابي على السجن واندلاع الاشتباكات مع مسلحي "قسد" في محيطه، وقد تم تأمين وصول هؤلاء الفارين إلى عدد من المواقع في بادية البوكمال غرب الحدود السورية العراقية وإلى شرق جبل البشري بريف دير الزور الجنوبي، حيث قامت طائرات استطلاع تابعة لـ "التحالف الدولي" اللاشرعي الذي يقوده الجيش الأمريكي، بعمليات رصد وتوجيه على طرق فرعية التفافية، لتأمين وصولهم إلى وجهتهم.
مصدر : وكالات
رقم : 976519
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