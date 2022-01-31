أبوظبي ودبي من جديد تحت نيران القوات اليمنية

اكدت القوات اليمنية ان الامارات ستظل غير آمنة طالما استمر عدوانها على الشعب اليمني، محذرة المواطنين والمقيمين فيها بالابتعاد عن المنشئات الحيوية كونها عرضة للاستهداف.



المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع اعلن تنفيذ عملية اعصار اليمن الثالثة في العمق الاماراتي وقد استهدفت امارتي ابو ظبي ودبي بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية



وأكد سريع ان العملية حققت اهدافها بنجاح وان الامارات ستظل دولة غير امنة طالما استمر العدوان على الشعب اليمني، وجدد العميد سريع دعوة الشركات الاجنبية والمواطنين والمقيمين في البلاد للابتعاد عن المواقع والمنشات الحساسة كونها اهدافا مشروعة.



وقال العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: "إن ضرب أهداف نوعية وهامة في إمارة أبوظبي بعدد من صواريخ ذو الفقار الباليستية،ضرب أهداف حساسة في إمارة دبي بعدد من الطائرات المسيرة نوع صماد 3 وقد حققت العملية بعون الله أهدافها بنجاح".



وفي هذا السياق بارك رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط لأبناء الشعب اليمني وقوات الجيش واللجان الشعبية والقوة الصاروخية والطيران المسير عملية "إعصار اليمن الثالثة".



وأكد المشاط أن هذه العملية التي حققت أهدافها بالعمق الإماراتي في أبوظبي ودبي، تأتي رداً على جرائم الإمارات وعدوانها وحصارها على الشعب اليمني.



ووجه، الجيش واللجان الشعبية والقوة الصاروخية والطيران المسير بالتوكل على الله والاستعانة به ومضاعفة الجهود والاستمرار في تنفيذ عمليات نوعية رادعة للمعتدين على اليمن.



وأكد أن الأمريكي والإسرائيلي لا يمكن أن يوفرا أي حماية لدول العدوان، وأن أسلحتهما أثبتت فشلها وعجزها، وأن عامل الاستقرار هو التخلي عن مشروعهم العدواني على الشعب اليمني ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال.



وقال الرئيس المشاط" كنا قد حذرنا في السابق من أن استمرار العدوان والحصار والسعي لاحتلال بلدنا سيشكل مخاطر على الاقتصاد والاستثمار في الإمارات، ونؤكد اليوم أن تتابع العمليات الثلاث الأسبوعية تعبر عن قدرتنا وإصرارنا على تنفيذ ما حذرنا منه، حتى تتخلى الإمارات عن عدوانها وحصارها واحتلالها لأجزاء عزيزة في بلدنا".



العملية اليمنية جاءت بالتزامن مع زيارة رئيس كيان الاحتلال الاسرائيلي اسحاق هرتسوغ الى الامارات، حيث التقى ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ومسؤولين اماراتيين اخرين، والجدير بالذكر ان طائرة هرتسوغ عبرت الاجواء السعودية في طريقها الى العاصمة ابوظبي.



