الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 31 كانون الثاني 2022 ساعة 20:58

أبوظبي ودبي من جديد تحت نيران القوات اليمنية

أبوظبي ودبي من جديد تحت نيران القوات اليمنية
اكدت القوات اليمنية ان الامارات ستظل غير آمنة طالما استمر عدوانها على الشعب اليمني، محذرة المواطنين والمقيمين فيها بالابتعاد عن المنشئات الحيوية كونها عرضة للاستهداف.

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع اعلن تنفيذ عملية اعصار اليمن الثالثة في العمق الاماراتي وقد استهدفت امارتي ابو ظبي ودبي بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية

وأكد سريع ان العملية حققت اهدافها بنجاح وان الامارات ستظل دولة غير امنة طالما استمر العدوان على الشعب اليمني، وجدد العميد سريع دعوة الشركات الاجنبية والمواطنين والمقيمين في البلاد للابتعاد عن المواقع والمنشات الحساسة كونها اهدافا مشروعة.

وقال العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: "إن ضرب أهداف نوعية وهامة في إمارة أبوظبي بعدد من صواريخ ذو الفقار الباليستية،ضرب أهداف حساسة في إمارة دبي بعدد من الطائرات المسيرة نوع صماد 3 وقد حققت العملية بعون الله أهدافها بنجاح".

وفي هذا السياق بارك رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط لأبناء الشعب اليمني وقوات الجيش واللجان الشعبية والقوة الصاروخية والطيران المسير عملية "إعصار اليمن الثالثة".

وأكد المشاط أن هذه العملية التي حققت أهدافها بالعمق الإماراتي في أبوظبي ودبي، تأتي رداً على جرائم الإمارات وعدوانها وحصارها على الشعب اليمني.

ووجه، الجيش واللجان الشعبية والقوة الصاروخية والطيران المسير بالتوكل على الله والاستعانة به ومضاعفة الجهود والاستمرار في تنفيذ عمليات نوعية رادعة للمعتدين على اليمن.

وأكد أن الأمريكي والإسرائيلي لا يمكن أن يوفرا أي حماية لدول العدوان، وأن أسلحتهما أثبتت فشلها وعجزها، وأن عامل الاستقرار هو التخلي عن مشروعهم العدواني على الشعب اليمني ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال.

وقال الرئيس المشاط" كنا قد حذرنا في السابق من أن استمرار العدوان والحصار والسعي لاحتلال بلدنا سيشكل مخاطر على الاقتصاد والاستثمار في الإمارات، ونؤكد اليوم أن تتابع العمليات الثلاث الأسبوعية تعبر عن قدرتنا وإصرارنا على تنفيذ ما حذرنا منه، حتى تتخلى الإمارات عن عدوانها وحصارها واحتلالها لأجزاء عزيزة في بلدنا".

العملية اليمنية جاءت بالتزامن مع زيارة رئيس كيان الاحتلال الاسرائيلي اسحاق هرتسوغ الى الامارات، حيث التقى ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ومسؤولين اماراتيين اخرين، والجدير بالذكر ان طائرة هرتسوغ عبرت الاجواء السعودية في طريقها الى العاصمة ابوظبي.

 
رقم : 976533
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
طهران: الكيان الصهيوني وصمة عار على البشرية
طهران: الكيان الصهيوني وصمة عار على البشرية
القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عملية
القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عملية 'إعصار اليمن الثالثة' في العمق الاماراتي
31 كانون الثاني 2022
أنصار الله تهاجم عمق الأراضي الإماراتية
أنصار الله تهاجم عمق الأراضي الإماراتية
31 كانون الثاني 2022
هل انتهت صلاحية التعاون بين روسيا و‘‘اسرائيل‘‘ في سوريا؟
هل انتهت صلاحية التعاون بين روسيا و‘‘اسرائيل‘‘ في سوريا؟
31 كانون الثاني 2022
قائد الثورة الاسلامية يزور مرقد الامام الخميني (ره) وقبور الشهداء
قائد الثورة الاسلامية يزور مرقد الامام الخميني (ره) وقبور الشهداء
31 كانون الثاني 2022
النظام السعودي يعتقل أبرز وجوه الشيعة في المدينة المنورة
النظام السعودي يعتقل أبرز وجوه الشيعة في المدينة المنورة
31 كانون الثاني 2022
السيد الخامنئي: العجلة الاقتصادية في إيران بحالة جيدة
السيد الخامنئي: العجلة الاقتصادية في إيران بحالة جيدة
30 كانون الثاني 2022
برلماني ايراني : اميركا مخادعة وناكثة للعهود
برلماني ايراني : اميركا مخادعة وناكثة للعهود
29 كانون الثاني 2022
تحذيرات يمنية قوية لأبوظبي.. العين بالعين والبادئ اظلم
تحذيرات يمنية قوية لأبوظبي.. العين بالعين والبادئ اظلم
29 كانون الثاني 2022
انسحاب العمالقة من مأرب الى شبوة.. هل اختارت الامارات التهدئة؟
انسحاب العمالقة من مأرب الى شبوة.. هل اختارت الامارات التهدئة؟
29 كانون الثاني 2022
هل دخلت مفاوضات فيينا مرحلة القرار السياسي؟
هل دخلت مفاوضات فيينا مرحلة القرار السياسي؟
29 كانون الثاني 2022
"إسرائيل" ومنهج الاعتقال التعسفيّ.. النتائج والحلول؟
"إسرائيل" ومنهج الاعتقال التعسفيّ.. النتائج والحلول؟
28 كانون الثاني 2022
الرياض - بغداد: الربط الكهربائيّ مطيّةً للنفوذ السياسي
الرياض - بغداد: الربط الكهربائيّ مطيّةً للنفوذ السياسي
28 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل انتهت صلاحية التعاون بين روسيا و‘‘اسرائيل‘‘ في سوريا؟
تحذيرات يمنية قوية لأبوظبي.. العين بالعين والبادئ اظلم
"إسرائيل" ومنهج الاعتقال التعسفيّ.. النتائج والحلول؟
الرياض - بغداد: الربط الكهربائيّ مطيّةً للنفوذ السياسي