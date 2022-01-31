الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 31 كانون الثاني 2022 ساعة 21:50

حماس تبحث مع حزب الله أوضاع اللاجئين في مخيمات لبنان

حماس تبحث مع حزب الله أوضاع اللاجئين في مخيمات لبنان
وناقش المجتمعون “التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، خصوصا استمرار العدو الصهيوني في زرع المستوطنات في الضفة الغربية وفي القدس والسعي المستمر الى تهويدها”، وأشادوا بـ ”صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته في التصدي لهذه المشاريع الصهيونية”.

وعرضوا لـ”أوضاع الأسرى في سجون الإحتلال والممارسات الصهيونية الإجرامية بحقهم”، فطالبوا “المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل لحماية الأسرى ووقف معاناتهم”، مؤكدين أن “المقاومة وحدها هي القادرة على تحريرهم”.

كما عرضوا لـ”الجهود الجزائرية الساعية الى تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية”، وأكدوا “أهمية ترتيب البيت الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية، لمواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية بموقف فلسطيني موحد”.

وتطرقوا الى “أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وصعوبة الوضع الإنساني والمعيشي الذي يعيشونه وخطورته، جراء الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها لبنان”، فطالبوا “وكالة الأونروا بتحمل مسؤولياتها وإطلاق برنامج إغاثة طارئ ومستدام ووقف التقليصات المستمرة في الخدمات والتشغيل”.

وتداولوا “آخر التطورات المتعلقة بمجزرة البرج الشمالي”، فأكدوا “ضرورة وأهمية أن يأخذ القضاء دوره في توقيف المتهمين والتحقيق معهم، ومعرفة القتلة ومحاسبتهم وإنزال أشد العقوبات بحقهم”، وشددوا على “أهمية المحافظة على امن المخيمات الفلسطينية واستقرارها وتفويت الفرصة على المتربصين فيها شرا”.

كما أكدوا “تعزيز وتفعيل العلاقة والعمل المشترك بين كل الفصائل الفلسطينية، خصوصا بين حركتي “فتح” و”حماس” لما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والحرص على تعزيز العلاقات الثنائية واستمرار التواصل، لما فيه مصلحة لبنان وقضية فلسطين”.
مصدر : وكالات
رقم : 976543
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
وفاة المرجع الديني الشيخ صافي كلبايكاني بمدينة قم المقدسة
وفاة المرجع الديني الشيخ صافي كلبايكاني بمدينة قم المقدسة
طهران: الكيان الصهيوني وصمة عار على البشرية
طهران: الكيان الصهيوني وصمة عار على البشرية
31 كانون الثاني 2022
القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عملية
القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عملية 'إعصار اليمن الثالثة' في العمق الاماراتي
31 كانون الثاني 2022
أنصار الله تهاجم عمق الأراضي الإماراتية
أنصار الله تهاجم عمق الأراضي الإماراتية
31 كانون الثاني 2022
هل انتهت صلاحية التعاون بين روسيا و‘‘اسرائيل‘‘ في سوريا؟
هل انتهت صلاحية التعاون بين روسيا و‘‘اسرائيل‘‘ في سوريا؟
31 كانون الثاني 2022
قائد الثورة الاسلامية يزور مرقد الامام الخميني (ره) وقبور الشهداء
قائد الثورة الاسلامية يزور مرقد الامام الخميني (ره) وقبور الشهداء
31 كانون الثاني 2022
النظام السعودي يعتقل أبرز وجوه الشيعة في المدينة المنورة
النظام السعودي يعتقل أبرز وجوه الشيعة في المدينة المنورة
31 كانون الثاني 2022
السيد الخامنئي: العجلة الاقتصادية في إيران بحالة جيدة
السيد الخامنئي: العجلة الاقتصادية في إيران بحالة جيدة
30 كانون الثاني 2022
برلماني ايراني : اميركا مخادعة وناكثة للعهود
برلماني ايراني : اميركا مخادعة وناكثة للعهود
29 كانون الثاني 2022
تحذيرات يمنية قوية لأبوظبي.. العين بالعين والبادئ اظلم
تحذيرات يمنية قوية لأبوظبي.. العين بالعين والبادئ اظلم
29 كانون الثاني 2022
انسحاب العمالقة من مأرب الى شبوة.. هل اختارت الامارات التهدئة؟
انسحاب العمالقة من مأرب الى شبوة.. هل اختارت الامارات التهدئة؟
29 كانون الثاني 2022
هل دخلت مفاوضات فيينا مرحلة القرار السياسي؟
هل دخلت مفاوضات فيينا مرحلة القرار السياسي؟
29 كانون الثاني 2022
"إسرائيل" ومنهج الاعتقال التعسفيّ.. النتائج والحلول؟
"إسرائيل" ومنهج الاعتقال التعسفيّ.. النتائج والحلول؟
28 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل انتهت صلاحية التعاون بين روسيا و‘‘اسرائيل‘‘ في سوريا؟
تحذيرات يمنية قوية لأبوظبي.. العين بالعين والبادئ اظلم
"إسرائيل" ومنهج الاعتقال التعسفيّ.. النتائج والحلول؟
الرياض - بغداد: الربط الكهربائيّ مطيّةً للنفوذ السياسي