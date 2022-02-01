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الثلاثاء 1 شباط 2022 ساعة 01:41
وفاة المرجع الديني الشيخ صافي كلبايكاني بمدينة قم المقدسة
وقالت وسائل الإعلام الإيرانية، إن "المرجع الديني البارز في مدينة قم المقدسة آية الله العظمى الشيخ لطف الله صافي كلبايكاني انتقل إلى جوار ربه".
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
976580
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