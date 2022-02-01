وفاة المرجع الديني الشيخ صافي كلبايكاني بمدينة قم المقدسة

إيران (إسلام تايمز) ـ أعلنت وسائل إعلام إيرانية، فجر اليوم الثلاثاء، عن وفاة المرجع الديني البارز آية الله الشيخ لطف الله صافي كلبايكاني عن عمر ناهز 102 عاماً.