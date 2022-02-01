حماس تثمن دعم الجزائر للمصالحة الفلسطينية

وأكد أبو زهري في تصريح صحفي، الاثنين، "دعم حركة حماس للدور الجزائري بشأن تجاوز الخلاف الفلسطيني ومواجهة التطبيع مع الاحتلال في المنطقة".



وأعرب وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، عن تفاؤل بلاده بشأن المصالحة الفلسطينية، "رغم أننا في بداية المشوار".



وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكويتي أحمد الناصر في العاصمة الكويت: إن "مشوار المصالحة الفلسطينية انطلق، والجزائر لها خبرة طويلة في جمع الشمل الفلسطيني".



وأشار لعمامرة أن "جهود بلاده تهدف لجعل الجانب الفلسطيني المشارك في القمة العربية المقرر عقدها في الجزائر قبل نهاية العام الحالي، يتحدث بصوت يعبر عن جميع الفصائل".