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الثلاثاء 1 شباط 2022 ساعة 08:20

عملية تسوية واسعة في مركز مسكنة بريف حلب الشرقي

عملية تسوية واسعة في مركز مسكنة بريف حلب الشرقي
وشهد مركز مسكنة الذي فتحته الجهات المعنية، إقبالاً ملحوظاً من قبل المشمولين بعملية التسوية وسط إجراءات وتسهيلات مقدمة من قبل اللجان المختصة بهدف إعادتهم إلى قراهم ومنازلهم وممارسة حياتهم الطبيعية.

وفي كلمة خلال لقاء عشائري وتجمع جماهيري في المركز، بين محافظ حلب حسين دياب أن إطلاق التسوية يأتي تكريما من الرئيس بشار الأسد لأهالي المنطقة بهدف تسوية أوضاع المطلوبين من المدنيين والعسكريين في المحافظة.

وأضاف دياب أن افتتاح هذا المركز في مسكنة لاستقبال الراغبين بتسوية أوضاعهم سيكون بداية لافتتاح مراكز أخرى في مناطق المحافظة ليتمكن الجميع من العودة إلى مناطقهم وقراهم.

وبين دياب أن محافظة حلب بالتنسيق مع الجهات المختصة ووجهاء المحافظة وممثلي العشائر عملت على تأمين جميع المستلزمات والتسهيلات ليتمكن الأهل في أي مكان من القيام بالإجراءات اللازمة لتسوية أوضاعهم بكل يسر وسهولة داعياً جميع الأهالي وأبناءهم وخصوصاً في المناطق خارج سيطرة الدولة إلى الاستفادة من عملية التسوية وفتح صفحة جديدة يعمل الجميع من خلالها من أجل بناء الوطن وصون عزته وكرامته.
رقم : 976619
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