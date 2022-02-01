مسؤول بالحرس الثوري: الثورة الاسلامية كسرت هيبة اميركا

وقال حجة الاسلام حاجي صادقي في كلمته مساء الاثنين خلال مراسم اقيمت في مدينة ساري مركز محافظة مازندران احياء لذكرى الشهداء من علماء وطلبة العلوم الدينية لمحافظات مازندران وكيلان وكلستان (شمال ايران): ان الاستكبار يعترف اليوم بان الثورة الاسلامية كانت لها منعطفات لكن حركتها لم تتوقف.



واضاف: ان الاعداء يعترفون بان الثورة الاسلامية لم تحيي الاسلام فقط بان احيت ايضا ثقافة التزام الدين والتوحيد وببركة الثورة الاسلامية انهارت هيبة الاستكبار وهم يعترفون اليوم بان جرأة روسيا والصين والدول الاخرى على الوقوف امام اميركا مستلهمة من مدرسة الثورة الاسلامية وهو امر يستوجب الشكر.



وقال حجة الاسلام حاجي صادقي: ان القوى الكبرى خاصة اميركا اثارت الفتن ما شاءت ضد الثورة الاسلامية على مدى الاعوام الـ 43 الماضية. راينا اميركا وراء الطاولة وكونوا على يقين بانهم هُزِموا واضطروا للتراجع.