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الثلاثاء 1 شباط 2022 ساعة 12:28

السيد السيستاني: وفاة آية الله كلبايكاني "خسارة كبيرة"

السيد السيستاني: وفاة آية الله كلبايكاني "خسارة كبيرة"
وقال السيد السيستاني في برقية تعزية باللغة الفارسية بوفاة عالم الدين الإيراني آية الله صافي كلبايكاني: نبأ وفاة آية الله كلبايكاني آلمني كثيراً .. فقدان هذا العالِم الذي قدّم العديد من الخدمات للدين والمذهب "خسارة كبيرة".

وقد توفي المرجع الديني آية الله العظمى لطف الله صافي كلبایكاني اثر نوبة قلبية المّت به منتصف ليلة الاثنين الثلاثاء بعد فترة من المرض عن عمر يناهز 103 أعوام قضاها في خدمة الدين والعلم.

وكان المرجع الفقيد من التلامذة البارزين لآيات الله العظام بروجردي وحجت وخوانساري وتتلمذ لفترة من الوقت على يد آية الله محمد كاظم شيرازي وآية الله محمد علي كاظمي في النجف الاشرف بالعراق.

ومارس آية الله كلبايكاني التدريس والبحث والتاليف فترة طويلة في الحوزة العلمية في مدينة قم وله العديد من المؤلفات في مجالات الفقه والكلام والحديث.

وكان لفترة من الوقت عضوا في مجلس خبراء القيادة وعضوا في مجلس صيانة الدستور وامينه بقرار من الامام الخميني (رض).

وللمرجع الفقيد اكثر من 80 مؤلفا حصل بعضها على جائزة كتاب العام للولاية وكتاب العام للمهدوية، ومن ضمن مؤلفاته “اوقات الصلوات” و”بيان الاصول” و”ثلاث رسائل فقهية”.

وكان الفقيد من التلامذة البارزين لآية الله بروجردي وعضو مجلس استفتائه وألّف بتوصية منه كتاب “منتخب الاثر” حول الامام الثاني عشر للشيعة (عجل الله تعالى فرجه الشريف).

وكانت ولادة هذا المرجع الكبير عام 1919 في مدينة كلبايكان بمحافظة اصفهان وسط ايران.

 
رقم : 976643
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