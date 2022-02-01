عشرة الفجر.. يوم عاد روح الله ليُحيي قلوب الأمم

ويحتفل الشعب الإيراني كل عام بذكرى عودة الإمام الخميني (قدس) بعد 14 عاما قضاها في المنفى بتركيا والعراق وفرنسا، وبدء أيام عشرة الفجر التي انتهت بالإعلان عن انهيار النظام الملكي البائد في 11 شباط/فبراير 1979.



وسميت هذه الأيام بـ "عشرة الفجر" حيث شكّلت صفحة جديدة في تاريخ إيران، مرتبطة بدايتها بعودة الإمام روح الله الخميني قائد الثورة الإسلامية ومفجرها الكبير من منفاه إلى أرض الوطن، وانتهت بانتصار الثورة والإعلان الرسمي عن انهيار النظام الملكي البائد.



وتشهدُ المدنُ في شتى ارجاءِ البلاد احتفالات بمشاركةِ جميعِ أطيافِ الشعب احتفاءً بالمناسبة.



ویجدد الشعب الإیرانی الولاء والعهد للإمام المؤسس والشهداء بالسیر علی خطاهم، والتمسك بالنهج الذي سلكوه.



وفي هذه الذكرى الميمونة لعودة الامام الخميني (رض) الى البلاد، دق جرس الثورة في المدارس بكافة انحاء البلاد صباح اليوم الثلاثاء.



وجرت مراسم رمزية لدق جرس الثورة في مدرسة للفتيات بطهران بحضور مسؤول الدائرة التربوية والثقافة بوزارة التربية والتعليم اصغر باقر زادة ورئيس جامعة اعداد المعلمين حسين خنيفر ومساعد وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الابتدائي رضوان حكيم زادة وعدد اخر من المدراء العامين بالوزارة.



وتم دق جرس الثورة في هذه المدرسة من قبل ستارة رضائي وهي ابنة احد شهداء القطاع الصحي في البلاد الذين استشهدوا في مسار خدمة المواطنين المصابين بمرض كورونا.



ورصدت مصادرنا آراء الشعب الايراني في هذه الذكرى العظيمة فقال مواطن: "نظراً لمرورِ ثلاثةٍ وأربعين عاماً على انتصار الثورة الاسلامية، لكنّ الشعبَ الايراني بذلَ ويَبذُلُ ما بوسعهِ للحفاظ هذه الثورة، ووقفَ أمامَ جميعِ التحدياتِ والتهديدات".



وقال مواطن ايراني آخر: "إنّ تمسكَ الشعب بالثورة مازالَ مستمراً لحد الان وعلينا السيرُ في طريقِ الامام رضوانُ الله تعالى عليه".



وقال آخر: "انا سعيد أرى هذه الايامَ ذكرى انتصارِ الثورة الاسلامية، ورغمَ أنني لم أرَ أيامَ الثورة، لكنّ هذه الايامَ لها طعمٌ خاص بالنسبة لي، وتبعثُ على الفخر والاعتزاز".



عودةُ الامامِ الخميني من باريس بعدَ 15 عاماً من فراقِ الوطن، مشهدٌ يستذكرُه الإيرانيون في كلِ عام، ويعني الكثيرَ بالنسبة لهم.. وهي العودةُ التي شَكّلتْ بدايةَ انتصارِ الثورة الإسلامية رسمياً بعدَ عَشَرةِ ايامٍ من وصولهِ.



يذكر ان الامام الخميني (رض) كان قد وصل الى طهران في مثل هذا اليوم من العام 1979 وبهذه المناسبة تدق المدارس اجراسها وتطلق القطارات والبواخر صافراتها.



یذکر انه أعلن الامام الخميني (قدس سره) في رسالة قصيرة لوكالات الأنباء العالمية بعد هروب الشاه من ایران يوم 16 يناير عام 1979: إن هروب الشاه من إيران هو الخطوة الأولى في إنهاء الحكم الإجرامي لنظام بهلوي الذي دام 50 عامًا ، والتي حدثت في ظل النضالات البطولية للشعب الإيراني واهنئ الشعب على هذا النصر. وأعلن أنه سيعود الى ايران "في الوقت المناسب".



وفي الأول من فبراير 1979 عاد الامام الخميني (قدس سره) بعد 14 عاما إلى طهران حيث نفاه محمد رضا بهلوي والذي كان شاه إيران يوم الثالث من التشرين الثاني عام 1964 م، أولاً إلى مدينة أنقرة (تركيا)، ومن ثم إلى مدينة بورصا التركية، حيث قامت قوات الأمن الإيراني والتركي المكلّفة بمراقبته، بمنعه من ممارسة أي نشاط سياسي أو اجتماعي، ثم في سبتمبر 1965 للعراق وأخيرا في 6 أكتوبر 1973 لفرنسا. واحتفالا بعودته الظافرة توجّه نحو خمسة ملايين إيراني من سكان العاصمة طهران والمدن الإيرانية الأخرى إلى مطار مهرآباد الدولي في غرب طهران، لاستقبال الإمام الخميني (رض) الذي عدّ بأنه الأضخم في التاريخ.



توجّه الإمام الخميني إلى مقبرة جنة الزهراء، وألقى كلمة تاريخية ماتزال أصداءها حاضرة في ذاكرة الشعب، وأصبحت الكثير من عباراتها تجري مجرى الأمثال على ألسنة الناس، ومن أبرز ماقاله أنه سيوجه الصفعة الأخيرة للحكومة غير الشرعية، وأنه سيشكّل حكومة ثورية بتأييد وتفويض من الشعب، داعيا إلى مواصلة الانتفاضة والثورة حتى القضاء النهائي على النظام الملكي العميل للغرب، وتشكيل حكومة تعتمد الإسلام سلوكا ومنهجا واضحا.