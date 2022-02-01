الاحتلال يهدم منزل الشهيد أبو شخيدم بالقدس المحتلة

وأفادت "قدس برس"، بأن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال، يرافقها طواقم ومعدات، داهمت مخيم شعفاط، قبل أن تحاصر العمارة، التي تقع بها شقة الشهيد أبو شخيدم، وتشرع بهدمها من الداخل".



وكانت ما تسمى المحكمة "العليا" للاحتلال، رفضت قبل يومين، التماسا تقدمت به عائلة الشهيد ومراكز حقوقية ضد هدم منزل عائلة الشهيد، بعدِّه عقابا جماعيا.



وقال متحدث باسم جيش الاحتلال في أعقاب قرار المحكمة إن "الجيش يستعد لتنفيذ عملية الهدم بأسرع وقت"، مشيراً إلى أن "الأمر يخضع لاعتبارات عملياتية".



واستشهد أبو شخيدم (42 عاماً)، في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، برصاص شرطة الاحتلال، خلال اشتباك مسلح، أسفر عن مقتل مستوطن وإصابة ثلاثة آخرين، في منطقة باب السلسلة بالقدس القديمة.



وتندد المؤسسات الحقوقية بسياسة هدم المنازل، كونها "وسيلة عقاب جماعي".



وفي الأثناء، قال محمد حمادة، الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس، إن إغلاق وهدم قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الشهيد المجاهد فادي أبو شخيدم في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة صباح اليوم، مصحوبا بقوة همجية، هو عمل جبان، يؤكد فشل الاحتلال في مواجهة المقاومة المستمرة.



وحيا حمادة في بيان وصل "المركز الفلسطيني للإعلام"، اليوم الثلاثاء، أبناء شعبنا الذين هبوا للدفاع عن المخيم، والتصدي لهذه العملية الهمجية، واشتبكوا مع قوات الاحتلال ببسالة، مضيفا "وسيظل أهل القدس خط الدفاع الأول عن الهوية العربية والإسلامية للقدس وفلسطين".



وأكد أن سياسات العقاب الجماعي وهدم المنازل لن تثني شعبنا عن الدفاع عن حقه، ومواصلة المقاومة بكل السبل، وأن هذا الكيان الذي قام على الجرائم قد آن زواله.