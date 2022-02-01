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الثلاثاء 1 شباط 2022 ساعة 17:44

الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين بالضفة والقدس المحتلتين

الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين بالضفة والقدس المحتلتين
وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت مخيم "الأمعري" للاجئين الفلسطينيين جنوب مدينة البيرة (وسط الضفة الغربية المحتلة)، واعتقلت 20 مواطنًا، وأصيب شاب بعد أن هاجمته الكلاب البوليسية التابعة للاحتلال.

وأفادت المصادر أن المعتقلين هم: محمد العطعوط، وحمادة أبو نبيل، وكفاح طملية، ومجاهد جاد الحق، وحمزة حماد، وحمزة عقل، وفتحي السلمي، وعمر أبو عطية، وأحمد براش، ومهند سمارة، ومحمود السخوي، وحمادة حماد، ومحمود ريتا، ومحمد الشحري، وعوض النبالي، وعبد السخوي ومحمد السخوي، وحسين أبو رضوان، ومحمد سلامة ومحمد اللولو.

وفي نابلس (شمالا)، اعتقلت قوات إسرائيلية، الشاب أحمد ذياب من بلدة "بيتا" جنوب المدينة، كما داهمت منزل الأسير نبيل أحمد عوض، للمرة الثانية خلال أسبوع، واعتقلت والده.

وفي قلقيلية (شمالا)، اعتقلت سلطات الاحتلال، الشاب خليل مجدي أبو سمرة (23 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته في المدينة.

وفي بيت لحم (جنوبًا) اعتقلت قوات الاحتلال، ثمانية شبان من بلدة "تقوع" شرقي المدينة، وسلمت أربعة آخرين بلاغات لمقابلة مخابراتها.

وذكرت مصادر محلية أن المعتقلين هم: سامي علي صباح (28 عامًا)، ومحمود كامل صباح (26 عامًا)، ومحمد علي صباح (25 عامًا)، وأمجد نايف صباح (25 عامًا)، وأحمد خالد صباح (27 عامًا)، ومأمون سليم صباح (28 عامًا)، ومحمد خلف صباح (32 عامًا)، وياسين يوسف صباح (25 عامًا) بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

كما سلمت قوات الاحتلال أربعة شبان من بلدة تقوع، بلاغات لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون"، وهم محمد سليم صباح، ومحمد سالم صباح، وإبراهيم فؤاد صباح، وأحمد رياض صباح بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، بلال الجعبري وموسى سليم، إضافة إلى الشاب نمر أبو رياض من بلدة "قطنة"، شمال غرب المدينة.

وعادة ما ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتقالاته، بمداهمات ليلية لمنازل المستهدفين، وينقلهم إلى مراكز توقيف مقامة على الأراضي المحتلة، قبل نقلهم إلى مراكز التحقيق أو السجون.

ومع نهاية 2021، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4600، منهم 34 أسيرة، ونحو 160 طفلاً، وقرابة 500 معتقل إداري، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.
مصدر : وكالات
رقم : 976685
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