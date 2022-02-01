الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 1 شباط 2022 ساعة 17:46

اللواء الموشكي: دول العدوان تعمل على عسكرة البحر الأحمر

اللواء الموشكي: دول العدوان تعمل على عسكرة البحر الأحمر
وأكد اللواء الموشكي في لقاء مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الجنرال مايكل بيري، اليوم الثلاثاء، تقديم كافة التسهيلات من أجل رفع المعاناة عن شعبنا.

ولفت إلى أن اتفاق الحديدة إنساني بالدرجة الأولى ويجب عدم المماطلة في تنفيذه، مشددا على ضرورة أن تتوقف غارات العدوان وقتل المدنيين في محافظة الحديدة.

وبين اللواء الموشكي أنه منذ اتفاق السويد بلغت غارات الطيران الحربي 200 غارة وهناك 10 غارات يومية للطيران المسير على محافظة الحديدة، مضيفا ننتظر دعم إعادة بناء ما دمره العدوان في الحديدة بحسب التزامات الأمم المتحدة.

وأكد ضرورة تحريك ملف الأسرى وننتظر موقفاً من الأمم المتحدة لإتمام صفقة الكل مقابل الكل، مشيرا إلى أن فريق نزع الألغام يتبع الأمم المتحدة ونستغرب المماطلة في دعمه.

من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية القبطان محمد أبوبكر إسحاق أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2451 الصادر عام 2018م يشدد على دعم موانئ الحديدة ويؤكد الحاجة إلى ضرورة تدفق الإمدادات الإنسانية إلى الموانئ ولم يحدث شيء من ذلك.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية إنه: منذ صدور القرار شدد العدوان من حصار موانئ الحديدة وقرصنته على سفن الوقود، مشيرا إلى أن أكثر من 70% من الواردات تصل عبر ميناء الحديدة وأكثر من 80% من المساعدات الإنسانية وإطباق الحصار على الميناء نتج عنه كارثة إنسانية.

رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر: قدمنا تسهيلات استثنائية لأعمال الاونمها لكن البعثة الأممية لم تقدم شيئا ولم تنفذ اتفاق السويد المتعلق بدعم ميناء الحديدة منذ شهر ديسمبر 2018.

وأكد تقديم كل التسهيلات لنقل آلية التحقق والتفتيش إلى ميناء الحديدة بحسب ما نص عليه اتفاق السويد ولم يتم نقل الآلية إلى اليوم، مشيرا إلى أن نقل آلية التحقق والتفتيش إلى ميناء الحديدة سيفند ادعاءات دول العدوان بعسكرة الميناء ولذلك تحول دول العدوان دون تنفيذ قرار مجلس الأمن بهذا الخصوص.

وشدد على أنه “من حق الموانئ أن تصل إليها السفن دون أي رقابة بحسب اتفاقيات جنيف، مؤكدا أن الحصار جريمة حرب، موضحا أن عدد زيارات بعثة الأمم المتحدة إلى ميناء الحديدة بلغت 190 زيارة ونستغرب صمت البعثة إزاء ادعاءات العدوان.

فيما عبر رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الجنرال مايكل بيري عن تقديره كثيراً لتعاون الطرف الوطني في تسهيل أعمال البعثة الأممية، مضيفا نعمل على إقناع الطرف الآخر بالعودة للعمل بحسب مقتضيات اتفاق السويد

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة: ندرك أهمية إصلاح الموانئ ويجب أن تكون الموانئ مفتوحة وأن تدخل المواد إليها دون عراقيل، معتبرا أن سبع سنوات من معاناة اليمنيين كافية وحان الوقت لإنهاء الحرب

وأضاف أمر مأساوي كثرة الضحايا من النساء والأطفال وسنتعاون مع برنامج التعامل مع الألغام.
رقم : 976686
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المرجع الشيخ كلبايكاني سيدفن في كربلاء المقدسة
المرجع الشيخ كلبايكاني سيدفن في كربلاء المقدسة
السيد السيستاني: وفاة آية الله كلبايكاني "خسارة كبيرة"
السيد السيستاني: وفاة آية الله كلبايكاني "خسارة كبيرة"
1 شباط 2022
السيد الخامنئي: الراحل الشيخ صافي كلبايكاني كان من أعمدة الحوزة العلمية
السيد الخامنئي: الراحل الشيخ صافي كلبايكاني كان من أعمدة الحوزة العلمية
1 شباط 2022
بناء الجدار في الصحراء... الملاذ الأخير للکيان الإسرائيلي لاحتلال النقب
بناء الجدار في الصحراء... الملاذ الأخير للکيان الإسرائيلي لاحتلال النقب
1 شباط 2022
مباحثات لقادة تحالف العدوان لسفك المزيد من الدماء
مباحثات لقادة تحالف العدوان لسفك المزيد من الدماء
1 شباط 2022
ایضاحات رئيس ممثلیة ايران حول تقرير الوكالة الذرية
ایضاحات رئيس ممثلیة ايران حول تقرير الوكالة الذرية
1 شباط 2022
لمحة عن حياة المرجع الراحل الشيخ لطف الله الصافي الكلبايكاني
لمحة عن حياة المرجع الراحل الشيخ لطف الله الصافي الكلبايكاني
1 شباط 2022
وفاة المرجع الديني الشيخ صافي كلبايكاني بمدينة قم المقدسة
وفاة المرجع الديني الشيخ صافي كلبايكاني بمدينة قم المقدسة
1 شباط 2022
طهران: الكيان الصهيوني وصمة عار على البشرية
طهران: الكيان الصهيوني وصمة عار على البشرية
31 كانون الثاني 2022
القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عملية
القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عملية 'إعصار اليمن الثالثة' في العمق الاماراتي
31 كانون الثاني 2022
أنصار الله تهاجم عمق الأراضي الإماراتية
أنصار الله تهاجم عمق الأراضي الإماراتية
31 كانون الثاني 2022
هل انتهت صلاحية التعاون بين روسيا و‘‘اسرائيل‘‘ في سوريا؟
هل انتهت صلاحية التعاون بين روسيا و‘‘اسرائيل‘‘ في سوريا؟
31 كانون الثاني 2022
قائد الثورة الاسلامية يزور مرقد الامام الخميني (ره) وقبور الشهداء
قائد الثورة الاسلامية يزور مرقد الامام الخميني (ره) وقبور الشهداء
31 كانون الثاني 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مباحثات لقادة تحالف العدوان لسفك المزيد من الدماء
هل انتهت صلاحية التعاون بين روسيا و‘‘اسرائيل‘‘ في سوريا؟
تحذيرات يمنية قوية لأبوظبي.. العين بالعين والبادئ اظلم
"إسرائيل" ومنهج الاعتقال التعسفيّ.. النتائج والحلول؟